Bengaluru Stampede: उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया', बेंगलुरु भगदड़ पर विराट कोहली
Virat Kohli | X

बेंगलुरु, 3 सितंबर : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इसी साल 3 जून को पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब अपने नाम किया. अगले दिन विक्ट्री परेड का आयोजन था, लेकिन फैंस के बीच मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इस मामले पर आरसीबी के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का बयान सामने आया है.

विराट कोहली (Virat Kohli) के बयान को आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट किया है, जिसमें कोहली ने कहा, "जिंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता. जो हमारी फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था, वह एक दुखद घटना में बदल गया. उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया. उन फैंस के बारे में सोच रहा हूं, जो घायल हुए. आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम साथ मिलकर सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे." यह भी पढ़ें :‘युजवेंद्र चहल से शादी के कारण करियर पर असर पड़ा’, Dhanashree Verma का बड़ा खुलासा

इस हादसे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए थे. फ्रेंचाइजी भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को आरसीबी केयर्स के जरिए 25 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुकी है. मामले को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे. घटना के बाद से अब तक बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है.

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के कुछ मुकाबले यहां खेले जाने थे, लेकिन अब उन्हें मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में कराने का फैसला लिया गया है. जस्टिस कुन्हा कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए उचित नहीं है. कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेडियम का डिजाइन और स्ट्रक्चर बड़े जमावड़ों के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित है.