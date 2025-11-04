NZ-W vs SZ-W Domestic T20 2025: BCCI ने की सीनियर महिला इंटर-जोनल टी20 टीम घोषित, शेफाली बनीं नॉर्थ जोन की कप्तान

मुंबई, 4 नवंबर : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की क्षेत्रीय चयन समितियों ने मंगलवार को सीनियर महिला इंटर-जोनल टी20 ट्रॉफी (Senior Women's Inter-Zonal T20 Trophy) के लिए टीमों की घोषणा की. इसमें भारत की विश्व कप विजेता खिलाड़ी शेफाली वर्मा को उत्तर क्षेत्र टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. इस टूर्नामेंट में छह टीमें सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ जोन भाग लेंगी. यह प्रतियोगिता 4 से 14 नवंबर तक नागालैंड में आयोजित की जाएगी. यह भी पढ़ें : Who is Amol Muzumdar? कौन हैं अमोल मजूमदार? जानिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने वाले कोच की पूरी कहानी

शेफाली वर्मा भारत की विश्व कप विजेता टीम की एकमात्र खिलाड़ी हैं जो सीनियर महिला इंटर-जोनल टी20 ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं. 21 वर्षीय शेफाली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले प्रतीक रावल की चोट लगने के बाद टीम में शामिल किया गया था. उन्होंने इस विश्व कप में केवल दो मैच खेले थे. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शेफाली ने शानदार प्रदर्शन किया. अपने हरफनमौला खेल की बदौलत उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. उन्होंने पहली पारी में 87 रन बनाए और दूसरी पारी में दो अहम विकेट लिए. टीम में एक और खास नाम निकी प्रसाद का है, जो शेफाली वर्मा के दिल्ली कैपिटल्स के साथी खिलाड़ी और 2025 अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान हैं. वह इस टूर्नामेंट में दक्षिण क्षेत्र टीम की कप्तानी करेंगे.

मध्य क्षेत्र की टीम में नुजहत परवीन कप्तान और विकेटकीपर के रूप में शामिल हैं. टीम की उपकप्तान निकिता सिंह होंगी. अन्य खिलाड़ियों में सिमरन दिलबहादुर, नेहा बडवाइक, अनुष्का शर्मा, वैष्णवी शर्मा, शुचि उपाध्याय, अनन्या दुबे, मोना मेश्राम, सुमन मीना, दिशा कसाट, संपदा दीक्षित, अंजलि सिंह, अमीषा बहुखंडी और नंदिनी कश्यप (विकेटकीपर) का नाम शामिल है.

नुजहत परवीन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड से हैं, निकिता सिंह और कई अन्य खिलाड़ी मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ से हैं. इसके अलावा, टीम में छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, विदर्भ क्रिकेट संघ, राजस्थान क्रिकेट संघ, उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ और केंद्रीय क्षेत्र क्रिकेट संघ की खिलाड़ी भी शामिल हैं.

पूर्वी क्षेत्र की टीम में मीता पॉल को कप्तान बनाया गया है, जबकि अश्वनी कुमारी उपकप्तान होंगी. टीम में प्रियंका लूथरा, धारा गुज्जर, तनुश्री सरकार, रश्मी गुढ़िया (विकेटकीपर), जिन्तिमणि कलिता, रश्मी डे, तन्मयी बेहरा, सुश्री दिव्यदर्शिनी, तितास साहू, सैका इशाक, आरती कुमारी, ममता पासवान और प्रियंका अचार्जी को भी शामिल किया गया है. इस टीम में बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी), झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए), असम क्रिकेट संघ, ओडिशा क्रिकेट संघ और त्रिपुरा क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

उत्तर-पूर्व क्षेत्र की टीम में देबस्मिता दत्ता को कप्तान बनाया गया है, जबकि नबाम यापू उपकप्तान होंगी. टीम में किरणबाला हाओरुंगबाम, लालरिनफेली पौतु, रितिसिया नोंगबेट, नजमीन खातून (विकेटकीपर), समयिता प्रधान, प्रियंका कुर्मी, विपेनी, नंदिका कुमारी, नबाम अभि, प्रणिता छेत्री, सोलिना जाबा, प्रिमुला छेत्री और रंजीता कोइजम शामिल हैं. इस टीम में मेघालय क्रिकेट संघ, अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघ, मणिपुर क्रिकेट संघ, मिजोरम क्रिकेट संघ, नागालैंड क्रिकेट संघ और सिक्किम क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

उत्तर क्षेत्र की टीम में शेफाली वर्मा को कप्तान बनाया गया है, जबकि श्वेता सहरावत उपकप्तान होंगी. टीम में दीया यादव, आयुषी सोनी, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), एस. एम. सिंह, भारती रावल, बावनदीप कौर, मन्नत कश्यप, अमनदीप कौर, कोमलप्रीत कौर, अनन्या शर्मा, सोनी यादव, नज़मा और नंदिनी को भी शामिल किया गया है. इस टीम में हरियाणा क्रिकेट संघ, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ, चंडीगढ़ क्रिकेट संघ, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ, जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ और पंजाब क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

पश्चिम क्षेत्र की टीम में अनुजा पाटिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि सयाली सतघरे उपकप्तान होंगी. टीम में पूनम खेमनार, धरणी थप्पेटला, तेजल हसब्निस, साइमा ठाकोर, हुमैरा काजी, इरा जाधव, किरण नवगिरे, अमृता जोसेफ, केशा पटेल, अर्शिया धारीवाल, उमेश्वरी जेठवा (विकेटकीपर), सिमरन पटेल और इशिता खले को भी शामिल किया गया है. इस टीम में महाराष्ट्र क्रिकेट संघ, मुंबई क्रिकेट संघ, बंगाल क्रिकेट संघ, गुजरात क्रिकेट संघ और सिक्किम क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.

दक्षिण क्षेत्र की टीम में निकी प्रसाद को कप्तान बनाया गया है, जबकि सब्बिनेनी मेघना उपकप्तान होंगी. टीम में कमलिनी जी (विकेटकीपर), वृंदा दिनेश, युवश्री के, आशा सोभना, चल्लुरु प्रत्यूषा, प्रणवी चंद्रा, सहाना पवार, सयाली अनिल लोनकर, मदीवाला ममता (विकेटकीपर), सजना सजीवन, मोनिका पटेल, शबनम शकील और अनुषा सुंदरेसन शामिल हैं. इस टीम में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ, तमिलनाडु क्रिकेट संघ, केरल क्रिकेट संघ, हैदराबाद क्रिकेट संघ और पुडुचेरी क्रिकेट संघ की खिलाड़ी शामिल हैं.