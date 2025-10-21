Asian Youth Games: 23 सदस्यीय बॉक्सिंग दल से भारत को उम्मीदें, बहरीन रवाना हुए खिलाड़ी

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर : भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) ने एशियन यूथ गेम्स 2025 के लिए 23 सदस्यीय मुक्केबाजी दल को बहरीन रवाना किया है. एशियन यूथ गेम्स का आयोजन 22-31 अक्टूबर के बीच होगा. हालांकि, कुछ प्रतियोगिताएं 19 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं. यह दल मनामा में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में 14 भार वर्गों में देश का प्रतिनिधित्व करेगा. इनमें अंडर-17 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के लिए सात-सात भार वर्ग शामिल हैं.

एग्जीबिशन वर्ल्ड बहरीन हॉल 9 में मुक्केबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें सिंगल-एलिमिनेशन फॉर्मेट में तीन राउंड के मुकाबले होंगे. पदक समारोह 30 अक्टूबर, जबकि समापन समारोह 31 अक्टूबर को होगा. एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे मुक्केबाजों ने 23 सितंबर से 20 अक्टूबर तक एनएस एनआईएस पटियाला में हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया है. ये खिलाड़ी अब एशिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों से मुकाबले के लिए तैयार हैं. कैंप में हेड कोच विनोद कुमार (ब्वॉयज अंडर-17) और जितेंद्र राज सिंह (गर्ल्स अंडर-17) की देखरेख में तकनीक, तेजी और शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया. इस दौरान छह ट्रेनर, दो फिजियोथेरेपिस्ट और एक डॉक्टर की समर्पित टीम ने सहयोग दिया. यह भी पढ़ें : PAK vs SA 2nd Test 2025 Live Scorecard, Day 2 Tea Break: दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर बनाए 86 रन, पाकिस्तान अभी 247 रनों से आगे, यहां देखें दूसरे दिन का स्कोरकार्ड

टीम का चयन छठी अंडर-17 जूनियर बालक एवं बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में प्रदर्शन के आधार पर किया गया. गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सीधे टीम में जगह मिली, जबकि सिल्वर मेडलिस्ट को रिजर्व के रूप में चुना गया.इस टीम में जुलाई 2025 में आयोजित एशियन अंडर-17 चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं. भारत ने एशियन अंडर-17 चैंपियनशिप 2025 में 43 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जिससे युवा मुक्केबाजी में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा और मजबूत हुई. भारतीय खेमे में ध्रुव खरब, उधम सिंह राघव, खुशी चंद, अहाना शर्मा और चंद्रिका भोरेशी पुजारी शामिल हैं. ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भारत की युवा मुक्केबाजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. देश को इनसे काफी आस है.