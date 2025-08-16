India Men's National Hockey Team vs Australia Men's National Hockey Team Live Telecast: भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस समय हॉकी विश्व कप 2026 की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है ताकि बड़े मुकाबलों से पहले खुद को मजबूत कर सके. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हॉकी सीरीज़ की शुरुआत 15 अगस्त से हुई है और यह सीरीज़ 21 अगस्त तक चलेगी, जिसमें कुल चार मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका तय समय भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे है. दुर्भाग्यवश, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हॉकी टेस्ट सीरीज़ का कोई लाइव टेलीकास्ट या लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं होगा, यानी दर्शक इसे टीवी चैनलों या मोबाइल फोन पर नहीं देख पाएंगे. हालांकि, प्रशंसक हॉकी इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्कोर अपडेट्स फॉलो कर सकते हैं.

भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम मैच का लाइव प्रसारण डिटेल्स

