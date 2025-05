Scotland National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team ICC Cricket World Cup League Two 2027 Toss Update And Live Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 63वां मैच आज यानी 8 मई को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अम्स्टेलवीन के वीआरए क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

यहां पर आप एक क्लिक पर स्कॉटलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

The UAE have won the toss and elected to bat first 👊 📺 Watch live on https://t.co/YZgtBhRFLu! #FollowScotland pic.twitter.com/YvnQfSqK06 — Cricket Scotland (@CricketScotland) May 8, 2025

