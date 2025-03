राजस्थान रॉयल्स के कार्यवाहक कप्तान रियान पराग सुपरमैन बन गए और रविवार को गुवाहाटी में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के हार्ड हिटर शिवम दूबे को आउट करने के लिए एक हाथ से शानदार कैच लपका. विकेट की घटना 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर हुई. तब वानिंदु हसरंगा ने फुलर डिलीवरी की और शिवम दूबे ने इसे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर जोर से मारा। जहां रियान पराग खड़े थे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने अपनी छलांग को सही समय पर लगाया और गेंद को पकड़ लिया। रिप्ले में पुष्टि हुई कि पराग की उंगलियां गेंद के नीचे थीं और दूबे को आउट करार दिया गया. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

