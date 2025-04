MI vs RCB IPL 2025: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) को 7 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 मैच से पहले एक बढ़ी खुसखबरी मिली है. मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचों से चूक गए थे. रविवार वह प्रैक्टिस में शामिल हुए. मुंबई के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 मैच के लिए बुमराह की उपलब्धता की पुष्टि की. बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह ने मुंबई की टीम के साथ अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू किया. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को नेट सेशन में रोहित शर्मा को गेंदबाजी करते हुए देखा गया.

GOAT Batsman Rohit sharma vs GOAT bowler jasprit Bumrah in nets.

Jasprit bumrah bowling in nets for Mumbai Indians before match vs RCB.

RCB is already scared

