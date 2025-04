RCB vs DC TATA IPL 2025: आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी बल्लेबाज़ केएल राहुल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. राहुल ने 53 गेंदों में नाबाद 93 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 13 चौके शामिल थे. उन्होंने 164 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को 6 विकेट से आसान जीत दिलाई और टीम की लगातार चौथी जीत दर्ज करवाई. जीत का चौका लगाने के बाद केएल राहुल का जश्न सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. कई फैंस का मानना है कि राहुल ने जोशीले अंदाज़ में कहा, "ये मेरा F**king ग्राउंड है!" चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले के बाद राहुल का ये तेवर और आक्रामकता फैंस को बेहद पसंद आया.

आइए देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं

Not an expert lip-reader but KL Rahul, after drawing a circle and planting the bat in the middle, seems to be saying: "This is f**king my ground". Quite the celebration at the end. pic.twitter.com/Abkl5TM7yj

— Vinayakk (@vinayakkm) April 10, 2025