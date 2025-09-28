Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Final Match Live Score Update: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 28 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि टूर्नामेंट का फाइनल में टीम इंडिया और पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup Final) के बीच होगा. पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम को नौवां बड़ा झटका लगा हैं. हारिस रऊफ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. पाकिस्तान की टीम का स्कोर 141/9.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

