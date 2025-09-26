India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका क्रिकेट टीम का कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा हैं. वानिंदु हसरंगा ने सूर्यकुमार यादव को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो मात्र 13 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 75-2 (7 ओवर ) था.
टीम इंडिया को लगा दूसरा झटका
Asia Cup T20 2025. WICKET! 6.5: Surya Kumar Yadav 12(13) lbw Wanindu Hasaranga, India 74/2 https://t.co/FSv1q3IqCa #INDvSL #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
