India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team ODI 2025 Toss Update And Live Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ट्राई सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है. जबकि साउथ अफ्रीका की कप्तानी लौरा वोल्वार्ड्ट कर रही हैं. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला (प्लेइंग इलेवन): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, लारा गुडॉल, काराबो मेसो (डब्ल्यू), सुने लुस, एनेरी डर्कसन, नादिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन, नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, काशवी गौतम, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, नल्लापुरेड्डी चरानी

यहां पर आप एक क्लिक पर भारतीय महिला और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

🚨 Toss & Team News 🚨#TeamIndia have elected to bat against South Africa.

A look at our Playing XI 🔽

Updates ▶️ https://t.co/QcuNaBgjn8#WomensTriNationSeries2025 | #INDvSA pic.twitter.com/iyIIh8PxL5

— BCCI Women (@BCCIWomen) April 29, 2025