Priyank Panchal Retires: गुजरात और भारत ए के पूर्व कप्तान प्रियांक पांचाल ने 26 मई(सोमवार) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की. 35 वर्षीय प्रियांक ने घरेलू सर्किट में 17 साल से अधिक समय बिताया, जिसमें एफसी क्रिकेट में 8856 रन बनाए, जिसमें 29 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं. प्रियांक पांचाल ने 2016-17 सत्र में गुजरात की कप्तानी करते हुए उसे अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जिताया. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी (2015-16) और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (2012-13 और 2013-14) भी जीती है. पांचाल ने अपने संन्यास पर सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक नोट पोस्ट किया.

प्रियंक पांचाल ने क्रिकेट को कहा अलविदा

Over and out. Onto greener pastures now. 🙌 pic.twitter.com/5uMiZVprql

— Priyank Panchal (@PKpanchal09) May 26, 2025