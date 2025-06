VIDEO: शादी के बाद अपनी छात्राओं के लिए खान सर ने आयोजित की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: चर्चित शिक्षक खान सर (Khan Sir) ने गुपचुप शादी रचाकर सबको सरप्राइज कर दिया था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पटना (Patna) में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी (Reception Party) होस्ट की थी, जिसमें उन्होंने अपने छात्रों को नहीं बुलाया था. अब खान सर ने 20 जून 2025 यानी शुक्रवार को अपनी छात्राओं के लिए अलग से रिसेप्शन पार्टी होस्ट की. बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ स्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल (Anjuman Islamia Hall) में उन्होंने रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उनकी छात्राएं पहुंचीं. इस मौके पर खान सर ने कहा कि रिसेप्शन में लड़के और लड़कियों समेत 50 हजार से ज्यादा छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा. आज सिर्फ लड़कियों को आमंत्रित किया गया है. इसके बाद रिसेप्शन में लड़कों को आमंत्रित किया जाएगा. यह भी पढ़ें: खान सर ने गुपचुप रचाई शादी, 2 जून को पटना में होगा रिसेप्शन, छात्रों के लिए 6 जून को विशेष दावत

खान सर ने अपनी छात्राओं के लिए आयोजित की रिसेप्शन पार्टी

#WATCH | Patna, Bihar: Educator and YouTuber Khan Sir held a reception for his girl students at Anjuman Islamia Hall.

Khan Sir said, "More than 50 thousand students, including boys and girls will be invited to the reception. Today, only girls have been invited; after this, the… pic.twitter.com/FAe5r5WThq

