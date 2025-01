Monalisa Hot Pics: भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं. इन तस्वीरों में मोनालिसा स्टायलिश आउटफिट में नजर आ रही हैं और उन्होंने अपने किलर पोज से हर किसी का ध्यान खींचा है. मोनालिसा ने खाकी रंग की ड्रेस पहन रखी है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, "Let Your Dreams Take A Flight". उनकी इन तस्वीरों पर फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, "So Irresistible!" तो वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "People be like: chalti phirti cocaine hai." भोजपुरी स्टार Monalisa ने पार्टी की तस्वीरें और वीडियो किया शेयर, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने फैंस को किया घायल (View Pics and Watch Video)

एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को अब तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रही हैं. मोनालिसा का यह लुक फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

मोनालिसा का हॉट अवतार:

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

