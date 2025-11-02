पाक का झंडा लेकर खड़े थे पाकिस्तानी, तभी शख्स ने कहा 'जय श्री राम', फिर जो हुआ... जरूर देखें ये Video

पाकिस्तान की एक व्यस्त सड़क पर अचानक “जय श्री राम” की गूंज सुनकर लोग हैरान रह गए. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि यह नारा लगाने वाला कोई भारतीय नहीं, बल्कि रूस का कंटेंट क्रिएटर Maxim Shcherbakov था. पाकिस्तान में घूमते हुए इस शख्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है.
वीडियो में मैक्सिम एक यूनिफॉर्म जैसी पोशाक पहनकर सड़क पर चलता नजर आता है और जोर से “जय श्री राम” कहता है. उसके आस-पास मौजूद पाकिस्तानी लोग न तो नाराज हुए, न ही विरोध किया बल्कि कई लोग मुस्कुराए, वहीं कुछ ने उत्सुकता से साथ में नारा भी लगाया. इस दोस्ताना प्रतिक्रिया ने इंटरनेट पर सकारात्मकता का माहौल बना दिया.
इंटरनेट पर तारीफों की बौछार
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, भारतीय और पाकिस्तानी दोनों देशों के यूजर्स ने भर-भरकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कमेंट्स में लोगों ने लिखा, “ये तो पिछले जन्म में इंडियन रहा होगा!” एक यूजर ने लिखा, “यहां लोग दूसरे धर्मों का सम्मान करना जानते हैं.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “जो हमें कभी राज करता था, अब हिंदू संस्कृति आगे बढ़ा रहा है.” कई लोगों ने इसे धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की मिसाल बताया.
पाकिस्तान में जय श्री राम
हर धर्म का सम्मान
यह वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यह दिखाता है कि जमीन पर लोगों के बीच संबंध उतने कड़वे नहीं हैं, जितने अक्सर राजनीति या मीडिया में दिखाई देते हैं. आम लोग एक-दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान कर सकते हैं और सकारात्मकता फैलाने के लिए खुलकर आगे भी आते हैं.
पहले भी वायरल हुए ऐसे वीडियो
यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में हिंदू संस्कृति की झलक वायरल हुई हो. हाल ही में पाकिस्तान में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया करते हुए स्थानीय हिंदू समुदाय का वीडियो भी खूब चर्चा में रहा.