Mumbai Local Train Chaos: दादर स्टेशन पर बदलापुर-CSMT एसी लोकल के दरवाजे न खुलने से मची अफरा-तफरी, भड़के यात्री (Watch Video)
दादर स्टेशन पर बदलापुर-CSMT एसी लोकल का नहीं खुला दरवाजा (Photo Credits: X)

Mumbai Local Train Chaos: मुंबई (Mumbai) में सुबह के पीक आवर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सेंट्रल रेलवे (Central Railway) की बदलापुर-CSMT AC फास्ट लोकल (Badlapur–CSMT AC Fast Local) के दादर स्टेशन (Dadar Station) पर दरवाजे नहीं खुले. यह घटना सुबह 10:42 बजे की AC फास्ट लोकल में हुई, जो तय समय पर दादर स्टेशन पर रुकी, लेकिन उसके ऑटोमैटिक दरवाजे (Automatic Doors) खुले बिना ही प्लेटफॉर्म से चली गई.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में गुस्साए यात्री मोटरमैन से बहस करते दिखे, क्योंकि कई यात्री दादर स्टेशन पर उतरना चाहते थे. एक वीडियो में दिखा कि जब ट्रेन बायकुला स्टेशन पर रुकी, तो यात्री इस घटना पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करते दिखे. यह भी पढ़ें: Mumbai-Nashik Local Train: मुंबई से नासिक लोकल ट्रेन को हरी झंडी, नई 131 किमी रेल लाइन से कम होगा यात्रा का समय

हालात को पूरी तरह से बेतुका बताते हुए, एक दूसरे वीडियो में एक यात्री को मोटरमैन से यह सवाल पूछते हुए सुना जा सकता है कि दादर में दरवाज़े क्यों नहीं खुले. यात्री ने यह भी सवाल किया कि ट्रेन के केबिन में सात लोगों को कैसे जाने दिया गया. ‘एक बार फिर, #दादर स्टेशन पर AC लोकल के दरवाज़े नहीं खुले और ट्रेन चल पड़ी.. यह पूरी तरह से बेतुका है. AC लोकल- 10:42 बदलापुर से CSMT फास्ट, और 7 मोटरमैन को केबिन में कैसे जाने दिया गया??,’ मुकेश मखीजा नाम के एक यूज़र ने X पर लिखा. बदलापुर से CSMT जाने वाली AC फास्ट लोकल सुबह 10.42 बजे निकलती है और लगभग 11.55 बजे दादर पहुंचती है.

दादर स्टेशन पर बदलापुर-CSMT एसी लोकल के दरवाजे न खुलने से मची अफरा-तफरी

फिलहाल, सेंट्रल रेलवे ने इस घटना पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. खास बात यह है कि दादर एक अहम इंटरचेंज स्टेशन है, जहां से यात्री सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन के बीच ट्रेन बदल सकते हैं, साथ ही इस इलाके में कई ऑफिस भी हैं, जिससे यह पीक आवर्स में एक बड़ा हब बन जाता है.

अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल रेलवे ने सोमवार से बेलापुर/नेरुल-उरण कॉरिडोर पर पांच अतिरिक्त जोड़ी उपनगरीय ट्रेनें शुरू की हैं. इस कदम का मकसद पीक आवर में ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और रोजाना सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है.

नई सेवाओं के जुड़ने से, उरण लाइन पर रोजाना चलने वाली सबअर्बन ट्रेनों की कुल संख्या पहले के 40 से बढ़कर 50 हो गई है, जिससे कॉरिडोर पर कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में काफी सुधार हुआ है. अतिरिक्त सेवाओं के शुरू होने से ऑपरेटिंग घंटे भी बढ़ गए हैं. उरण से ट्रेन सेवाएं सुबह 5:35 बजे (पहली सेवा) से रात 10:05 बजे (आखिरी सेवा) तक चलती थीं, जबकि बेलापुर से सेवाएं सुबह 5:45 बजे से रात 10:15 बजे के बीच चलती थीं. नेरुल से, सबअर्बन ट्रेनें सुबह 6:05 बजे से रात 9:30 बजे तक चलती थीं.