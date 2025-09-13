जंगल में बैठकर आराम से सांप को मोबाइल दिखाने लगा शख्स, फिर नागराज ने जो किया... Viral Video देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

मजे से मोबाइल देखने लगा सांप (Photo Credits: Instagram)

Snake Viral Video: दुनिया भर में पाई जाने वाली सांपों (Snakes) की विभिन्न प्रजातियों में कई प्रजातियां काफी खतरनाक और जहरीली होती हैं. इन सांपों के जहर में इतनी ताकत होती है कि जिससे किसी की भी पल भर में मौत हो सकती है. हालांकि कुछ सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जाने से कतराते हैं. वहीं कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सांपों के साथ खेलने से बाज भी नहीं आते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक अद्भुत वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें सांप (Snake) न सिर्फ मजे से मोबाइल देख रहा है, बल्कि वो बिना बीन बजाए ही झूमने भी लगता है. यह अनोखा वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर sahabatalamreal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- आखिर सांप तुम्हारी बात कैसे मान रहा है, दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा है- सांप ने अच्छा डांस किया है. इसी तरह से एक अन्य ने लिखा है- तुमने सांप को ऐसे डांस करना आखिर कैसे सिखाया? यह भी पढ़ें: Viral Video: नोएडा के एक घर में फैंसी लाइट में घुसा किंग कोबरा, 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू

जंगल में मजे से मोबाइल देखने के बाद झूमने लगा सांप

View this post on Instagram A post shared by SAHABAT ALAM (@sahabatalamreal)

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जंगल के बीचों-बीच आराम से कुर्सी-टेबल लगाकर बैठा है और सांप को मोबाइल दिखा रहा है. सांप भी मजे से मोबाइल देखने लगता है. इसके बाद शख्स अपने हाथों को ही बीन बना देता है और बीन बजाने जैसे इशारे करने लगता है. उसके इशारे को देखकर सांप भी झूमने लगता है, जैसे कि वो सच में बीन बजा रहा हो. शख्स के इशारे पर झूमते हुए सांप को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है.