Cut Salsa Arrested: इंडोनेशियाई सेलेबग्राम 'कट साल्सा' नाइटक्लब छापेमारी में गिरफ्तार; राजनेता के बेटे के साथ हिरासत में ली गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

'कट साल्सा' (Photo Credits: File Image)

पेकनबरू (इंडोनेशिया), 6 जून: इंडोनेशिया (Indonesia) की जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर कट साल्सा (Cut Salsa) को स्थानीय अधिकारियों ने रियाउ प्रांत के पेकनबरू में एक नाइटक्लब में की गई छापेमारी के बाद हिरासत में ले लिया है. इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से ही इंडोनेशियाई समाचार माध्यमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर साल्सा का नाम वैश्विक स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। २४ वर्षीय साल्सा (वास्तविक नाम साल्साबिला अलवानी) को पेलालावन के रीजेंट (क्षेत्रीय प्रमुख) के बेटे अखमेद फिदेल सहित कई अन्य लोगों के साथ पकड़ा गया है. यह भी पढ़ें: Cut Salwa Viral Video: इंडोनेशिया की इन्फ्लुएंसर कट सलवा का कथित वीडियो वायरल, इंटरनेट पर बढ़ा 'क्लिकबैट' और साइबर धोखाधड़ी का खतरा; जानें क्या है पूरा सच

नाइटक्लब में पुलिस की छापेमारी और ड्रग स्क्रीनिंग

पेकनबरू पुलिस द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई स्थानीय मनोरंजन केंद्रों में अवैध मादक पदार्थों के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत की गई थी. पुलिस की टीम ने क्लब के भीतर एक निजी लाउंज (Private Lounge) में दबिश देकर इन लोगों को हिरासत में लिया.

छापेमारी के बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी संदिग्धों की नियमित ड्रग स्क्रीनिंग (जांच) कराई. शुरुआती जांच रिपोर्ट में जहां नेता के बेटे अखमेद फिदेल के शरीर में नशीले पदार्थों (नारकोटिक्स) की पुष्टि हुई है, वहीं इन्फ्लुएंसर कट साल्सा की जांच एक अलग और विशेष रासायनिक पदार्थ पर केंद्रित है.

प्रतिबंधित 'एटोमिडेट' दवा के दुरुपयोग की जांच

कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस समय साल्सा की 'एटोमिडेट' (Etomidate) नामक दवा के साथ कथित संलिप्तता की गहन जांच कर रही हैं. एटोमिडेट मुख्य रूप से एक बेहद शक्तिशाली और कम समय के लिए असर करने वाली नसों में दी जाने वाली एनेस्थेटिक (बेहोश करने वाली) दवा है.

इंडोनेशिया के स्वास्थ्य और सुरक्षा विभागों ने हाल के महीनों में इस डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली शामक (Sedative) दवा के अवैध बाजार में दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी. इस दवा को आजकल अवैध रूप से वेप लिक्विड (Vape Liquids) में मिलाकर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस ने कहा है कि रासायनिक विश्लेषण और पूछताछ पूरी होने के बाद ही साल्सा के खिलाफ औपचारिक धाराएं तय की जाएंगी.

नाम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुआ भ्रम

सोशल मीडिया पर "कट साल्सा" (Cut Salsa) नाम अचानक सर्च एल्गोरिदम में आने के कारण अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच कुछ भ्रम की स्थिति भी देखी गई. अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में शुरुआती कंप्यूटर एल्गोरिदम ने इस नाम को भोजन बनाने (वेजिटेबल कटिंग) या 'साल्सा डांस' के रूप में चिन्हित किया था.

हालांकि, इंडोनेशियाई और विशेषकर आचे (Aceh) क्षेत्रीय संदर्भ में "कट" (Cut) शब्द कोई अंग्रेजी क्रिया नहीं है, बल्कि यह कुलीन और शाही वंश की महिलाओं को दिया जाने वाला एक पारंपरिक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित उपनाम (Honorific Prefix) है, जो उनके कानूनी नाम का ही एक हिस्सा होता है.

साल्सा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

यह पहली बार नहीं है जब यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कानूनी पचड़े में फंसी हैं. इंटरनेट यूजर्स साल्सा के पुराने मामलों को भी सोशल मीडिया पर जमकर साझा कर रहे हैं. इससे पहले दिसंबर २०२४ में साल्सा को पेकनबरू के एक शॉपिंग मॉल में हुए विवाद के बाद एक नाबालिग के साथ शारीरिक मारपीट (Physical Assault) का दोषी ठहराया जा चुका है.

उस समय अदालत ने उन्हें चार महीने की प्रोबेशनरी (परिवीक्षा) सजा सुनाई थी. क्षेत्रीय कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस वर्तमान मामले में भी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो पुराना रिकॉर्ड उनके अदालती फैसले को प्रभावित कर सकता है. पेकनबरू पुलिस प्रयोगशाला की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.