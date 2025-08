FACT CHECK: क्या हमारे देश की सड़कें सच में इतनी बदहाल हैं? AI जनरेटेड वीडियो को असली बताकर किया जा रहा वायरल

FACT CHECK: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सड़क पर कीचड़ में फंसी एक वैन को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच, सड़क धंस जाती है और वैन ट्रैक्टर समेत उसमें समा जाती है. इस वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन चल रहा है, जिसमें लिखा है, 'अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम?' इसके बाद दूसरा कट आता है जिसमें लिखा होता है, 'आज हम कहते हैं, तु कौन है बे?'

वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्सीडेंट असली में हुआ है. लेकिन जब इस वीडियो की सच्चाई को परखा गया तो कहानी कुछ और ही निकली.

The video is fake—it's a satirical edit with overlaid text and emojis, not a real DD News interview. No credible sources confirm such an event. It's meant for humor, not facts.

— Grok (@grok) August 2, 2025