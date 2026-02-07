Rose Day 2026 Messages: हैप्पी रोज डे! अपने पार्टनर संग शेयर करें ये प्यार भरे हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes, GIF Greetings और Photo SMS

रोज डे 2026 (Photo Credits: File Image)

Rose Day 2026 Messages in Hindi: फरवरी (February) की शुरुआत के साथ ही हवाओं में मोहब्बत की खुशबू घुलने लगी है. आज, 7 फरवरी 2026 को दुनिया भर में 'रोज डे' (Rose Day) मनाया जा रहा है, जो कि बहुप्रतीक्षित वैलेंटाइन वीक (Valentine's Week) का पहला दिन है. यह दिन प्रेमियों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक खूबसूरत जरिया है. चाहे आप किसी के सामने पहली बार अपने प्यार का इजहार करना चाहते हों या अपने मौजूदा रिश्ते में ताजगी लाना चाहते हों, एक गुलाब का फूल आपकी भावनाओं को शब्दों से बेहतर बयां कर सकता है. रोज डे पर केवल लाल गुलाब ही नहीं, बल्कि अलग-अलग रंगों के फूलों का अपना विशेष महत्व होता है. भावनाओं के अनुसार सही रंग का चुनाव आपके संदेश को और प्रभावी बनाता है. लाल गुलाब गहरे प्रेम, जुनून और रोमांस का प्रतीक है. पीला गुलाब दोस्ती और नई शुरुआत को दर्शाता है. सफेद गुलाब शांति, शुद्धता और मासूमियत का प्रतीक माना जाता है. गुलाबी गुलाब प्रशंसा, आभार और किसी को 'धन्यवाद' कहने के लिए दिया जाता है.

आज के दौर में प्यार के सप्ताह के पहले दिन यानी रोज डे पर केवल फूल देना ही काफी नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भेजे गए संदेश भी रिश्ते में मिठास घोलते हैं. आप अपने पार्टनर, दोस्तों या क्रश को इन प्यार भरे हिंदी मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स और फोटो एसएमएस को शेयर करके उन्हें हैप्पी रोज डे कहकर विश कर सकते हैं.

1- ऐ हसीन मेरा गुलाब कुबूल कर,

हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं,

अब नहीं इस जमाने की परवाह हमको,

आज हम अपने इश्क का इजहार करते हैं.

हैप्पी रोज डे

रोज डे 2026 (Photo Credits: File Image)

2- टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है,

बीता हुआ पल यादें दे जाता है,

हर शख्स का अपना अंदाज होता है,

कोई जिंदगी में प्यार तो…

कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है.

हैप्पी रोज डे

रोज डे 2026 (Photo Credits: File Image)

3- फूल खिलते रहें जिंदगी की राहो में,

हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में,

कदम-कदम पर मिले खुशियां आपको,

दिल देता है यही दुआ बार-बार आपको.

हैप्पी रोज डे

रोज डे 2026 (Photo Credits: File Image)

4- हर फूल आपको नए अरमान दे,

हर सुबह आपको एक सलाम दे,

हमारी ये दुआ है तहे-दिल से,

अगर आपका एक आंसू भी निकले,

तो खुदा आपको उससे दुगनी खुशी दे.

हैप्पी रोज डे

रोज डे 2026 (Photo Credits: File Image)

5- मेरा हर ख्वाब आज हकीकत बन जाए,

जो हो बस तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी बन जाए,

हम लाए हैं लाखों में एक गुलाब तुम्हारे लिए,

और ये गुलाब मोहब्बत की शुरुआत बन जाए.

हैप्पी रोज डे

रोज डे 2026 (Photo Credits: File Image)

गौरतलब है कि 2026 में रोज डे को लेकर बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है. स्थानीय फूल विक्रेताओं के साथ-साथ ऑनलाइन गिफ्टिंग पोर्टल्स पर भी भारी मांग है. इस साल 'सस्टेनेबल गिफ्टिंग' का चलन बढ़ा है, जहां लोग असली गुलाबों के साथ-साथ 'प्रिजर्व्ड रोजेज' (जो महीनों तक ताजे रहते हैं) को भी पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कस्टमाइज्ड जीआईएफ (GIF) और एनिमेटेड स्टिकर्स के जरिए विश करने का ट्रेंड भी जोरों पर है. यदि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो एक सरप्राइज बुके के साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट (Handwritten Note) इस दिन को यादगार बना सकता है. जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वे ई-गिफ्ट कार्ड और मिडनाइट डिलीवरी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं.