Deepawali 2025 Sanskrit Messages: दीपावलिः शुभंकरम्! संस्कृत के इन Shloka, WhatsApp Wishes, GIF Greetings को भेजकर दें शुभकामनाएं

Deepawali 2025 Sanskrit Messages: हिंदू पंचांग के अनुसार, पांच दिवसीय दिवाली उत्सव (Diwali Festival) का सबसे मुख्य पर्व दीपावली (Deepawali) यानी लक्ष्मी पूजन (Lakshmi Pujan) का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस दिन धन व ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी (Mata Lakshmi) और बुद्धि के देवता भगवान गणेश (Bhagwan Ganesh) की पूजा की जाती है. दिवाली (Diwali) मनाने के लिए लोग कई दिन पहले ही अपने घर की साफ-सफाई करते हैं, घर को रंग-बिरंगी लाइटों, दीयों और मनमोहक रंगोली से सजाया जाता है. दिवाली मनाने के लिए लोग जमकर पटाखे फोड़ते हैं और आतिशबाजी करके इस पर्व की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं. इस साल दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है.
दीयों की रोशन के पर्व दिवाली को लोग अपने दोस्तों-रिश्तेदारों और करीबियों के साथ मनाना पसंद करते हैं, इसके लिए बकायदा दिवाली पार्टी भी आयोजित की जाती है, साथ ही शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप संस्कृत के इन मैसेजेस, श्लोक, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों से दीपावलिः शुभंकरम्! कहकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गौरतलब है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत के अनोखे पर्व दिवाली का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है. दीयों की जगमगाती रोशनी से अमावस्या की काली रात को रोशन करने वाला दीयों का यह उत्सव पूरे पांच दिनों तक मनाया जाता है. पांच दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाईदूज जैसे पर्व मनाए जाते हैं. इस साल दिवाली उत्सव की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 से धनतेरस के साथ हो रही है, जबकि इसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के साथ होगा.