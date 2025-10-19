Deepawali 2025 Sanskrit Messages: दीपावलिः शुभंकरम्! संस्कृत के इन Shloka, WhatsApp Wishes, GIF Greetings को भेजकर दें शुभकामनाएं

दीपावली 2025 (Photo Credits: File Image)

Deepawali 2025 Sanskrit Messages: हिंदू पंचांग के अनुसार, पांच दिवसीय दिवाली उत्सव (Diwali Festival) का सबसे मुख्य पर्व दीपावली (Deepawali) यानी लक्ष्मी पूजन (Lakshmi Pujan) का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. इस दिन धन व ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी (Mata Lakshmi) और बुद्धि के देवता भगवान गणेश (Bhagwan Ganesh) की पूजा की जाती है. दिवाली (Diwali) मनाने के लिए लोग कई दिन पहले ही अपने घर की साफ-सफाई करते हैं, घर को रंग-बिरंगी लाइटों, दीयों और मनमोहक रंगोली से सजाया जाता है. दिवाली मनाने के लिए लोग जमकर पटाखे फोड़ते हैं और आतिशबाजी करके इस पर्व की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं. इस साल दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है.

दीयों की रोशन के पर्व दिवाली को लोग अपने दोस्तों-रिश्तेदारों और करीबियों के साथ मनाना पसंद करते हैं, इसके लिए बकायदा दिवाली पार्टी भी आयोजित की जाती है, साथ ही शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप संस्कृत के इन मैसेजेस, श्लोक, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों से दीपावलिः शुभंकरम्! कहकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

भावार्थ: संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी, परमेश्वरी माता महालक्ष्मी, मैं आपको नमन करता हूं.

2- सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि।

मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥

भावार्थ: सिद्धि, बुद्धि, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली, मनोवांछित फल प्रदायनी हे माता महालक्ष्मी मैं आपको प्रणाम करता हूं.

3- नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।

शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥

भावार्थ: जो महामाया हैं, जो संपूर्ण वैभव का आधार हैं, जिन्हें देवताओं के द्वारा भी पूजा जाता है, जिन्होंने अपने हाथों में शंख, गदा एवं चक्र धारण किया हुआ है. हे देवी महालक्ष्मी, मैं आपको नमन करता हूं.

4- शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसम्पदा।

शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥

भावार्थ: शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य व सुख-संपत्ति को देने वाला है और शत्रु की बुद्धि का नाश करता है, ऐसे दीपक की ज्योति को हमारा नमस्कार है.

5- सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि।

सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥

भावार्थ: सब जानने वाली, सारे वर देने वाली, सब दुष्टों को भयभीत कर देने वाली, सब दुःखों को हरने वाली देवी महालक्ष्मी आपको नमन है.

गौरतलब है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत के अनोखे पर्व दिवाली का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है. दीयों की जगमगाती रोशनी से अमावस्या की काली रात को रोशन करने वाला दीयों का यह उत्सव पूरे पांच दिनों तक मनाया जाता है. पांच दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाईदूज जैसे पर्व मनाए जाते हैं. इस साल दिवाली उत्सव की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 से धनतेरस के साथ हो रही है, जबकि इसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के साथ होगा.