Airplane Window Hole Reason: विमान की खिड़कियों में एक छोटा छेद क्यों होता है? जानें वे तीन कारण, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान!

हम जब विमान में सफर करते हैं, तो अकसर हमारी नजर विमान की खिड़की के बीच वाले शीशे में एक छोटे से छिद्र पर पड़ती है, मगर हम उसे देखकर अनदेखा कर जाते हैं. जानकारों का कहना है कि छिद्रों की यह डिजाइन जानबूझकर किया जाता है, इन छिद्रों को ब्रेद होल (breather hole) अथवा ब्लीड होल (bleed hole) कहा जाता है. सुरक्षा की दृष्टि से इसका व्यापक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, जिसे जानकर कोई भी आश्चर्यचकित रह सकता है. आइये जानते हैं हवाई जहाज की खिड़कियों में डिजाइन किये गये इन छिद्रों के रहस्य के बारे में...

क्या भूमिका है इन छिद्रों की

दबाव का संतुलन (Pressure Equalization)- जैसे- हवाई जहाज आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, बाहरी वायु क्रमशः पतली हो जाती है और तब यात्रियों के आराम के लिए केबिन की हवा पर दबाव डाला जाता है. इस दबावों से खिड़कियों पर दबाव पैदा होता है. खिड़कियों पर बने छिद्र यानी ब्लीड होल केबिन की हवा को बीच और अंदर वाले शीशों के बीच के स्थान में प्रवेश करने देता है, जिससे प्रेशर संतुलित होता है, परिणाम स्वरूप बाहरी शीशा मुख्य दबाव का भार सहन कर पाता है. यह अंतर खिड़की पर भारी दबाव डालता है. अगर खिड़की का शीशा कमजोर हो तो क्या होगा? यहां खिड़की में बना छोटा छेद काम आता है. यह भी पढ़ें : 1 अक्टूबर 2025 से बदल रहे हैं ये नियम! जानें पेंशन-स्कीम से ऑनलाइन गेमिंग तक 5 बड़े बदलाव, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है!

संघनन की रोकथाम (Condensation Prevention)

यहां संघनन का आशय वह प्रक्रिया है, जिसमें गैस (भाप) ठंडी होकर तरल (पानी) में बदल जाती है. कहने का आशय यह कि एक निश्चित ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है, और केबिन की गर्म और नमीयुक्त वायु से नमी खिड़की के शीशों के बीच जम सकती है. ब्लीड होल थोड़ी मात्रा में हवा का प्रवाह होने देता है, जिससे नमी जमा नहीं होती जिससे खिड़की से बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखता है.

तकनीकी भाषा में कहलाता है 'ब्लीड होल'

तकनीकी भाषा में इस छोटे छेद को 'ब्लीड होल' कहा जाता है. इसका ब्लीड होल नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि यह धीरे-धीरे दबाव और नमी को बाहर निकालता है. यानी यह खिड़की की तीन परतों के बीच संतुलन बनाए रखता है और विमान के अंदर सफर को सुरक्षित और सहज बनाता है.

अगली बार जब आप हवाई यात्रा करें और खिड़की से झांकते हुए बादलों का आनंद लें, तो उस ब्लीड होल पर जरूर ध्यान दीजिएगा. पहली नजर में यह मामूली लगे, लेकिन यह आपके सफर का अदृश्य सुरक्षा कवच है, और आपकी सुरक्षा, आराम और खूबसूरत नजारे का ध्यान रखता है.