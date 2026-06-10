Delhi Me Monsoon Kab Aayega 2026: दिल्ली में कब दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून? मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अनुमान

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 10 जून: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और इसके आस-पास के इलाकों (NCR) में जारी भीषण गर्मी और उमस के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने मानसून के आगमन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. आईएमडी के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून (South-West Monsoon) देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके अगले 4-5 दिनों के भीतर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ और हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है. दिल्ली में मानसून के अपने सामान्य समय यानी जून के अंतिम सप्ताह (27 से 30 जून के बीच) में दस्तक देने का अनुमान है. हालांकि, मानसून के आने से पहले ही दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को प्री-मानसूनी गतिविधियों और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने वाली है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, June 10, 2026: मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी हुआ सक्रिय; दिल्ली-यूपी सहित 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ लाएगा प्री-मानसून बौछारें; 11-12 जून को आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आधिकारिक मानसून के आगमन से पहले वायुमंडल में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय हो रहा है. इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से कल यानी 11 जून और 12 जून को दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है.

आईएमडी ने दिल्ली में 11 और 12 जून को गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने, आकाशीय बिजली कड़कने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पिछले कई दिनों से चल रही तीव्र लू (Heatwave) के प्रकोप से राहत मिलेगी और अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी.

दिल्ली में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि और वर्तमान स्थिति

आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की मानक तिथि 27 जून मानी जाती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में मानसून ने पूरे सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है.

आगामी एक सप्ताह के भीतर मानसूनी हवाओं के मध्य भारत को पार करते हुए उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. यदि मानसून की वर्तमान गति इसी तरह बनी रहती है, तो जून के अंतिम दिनों में दिल्ली में झमाझम मानसूनी बारिश का दौर विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा.

आज कैसा रहेगा दिल्ली का तापमान?

आज यानी 10 जून को दिल्ली के मौसम में आंशिक उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. मंगलवार शाम को आए अचानक अंधड़ के बाद आज आसमान में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

हालांकि, दोपहर के समय धूप के कारण अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे कल से शुरू हो रहे आंधी-बारिश के दौर को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्राओं की योजना बनाएं.