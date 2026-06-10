Weather Forecast Today, June 10, 2026: मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी हुआ सक्रिय; दिल्ली-यूपी सहित 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, June 10, 2026: देश के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी और उमस के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी-तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. वर्तमान में जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) तेजी से आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के वायुमंडल में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है. इस दोहरे मौसमी संरेखण के कारण 10 जून और 11 जून को उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी चलने, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की आशंका है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, June 9, 2026: दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD से जानें देश में आज कैसा रहेगा मौसम

तेजी से पैर पसार रहा मानसून; इन राज्यों में दस्तक की तैयारी

आईएमडी (IMD) के नवीनतम बुलेटिन के मुताबिक, मानसून ने पूरे सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ और क्षेत्रों को अपनी जद में ले लिया है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर मानसून की यह अग्रगामी धारा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ अन्य हिस्सों में अपनी दस्तक दे देगी, जिससे इन राज्यों में नियमित मानसूनी वर्षा का दौर विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा.

इसके अतिरिक्त, मानसून के प्रभाव से अगले 5 से 7 दिनों के दौरान केरल, तटीय व आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आगामी 15 जून तक व्यापक और मूसलाधार वर्षा का क्रम अनवरत जारी रहने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर और पंजाब-हरियाणा में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों (NCR) में मौसम का मिजाज काफी उतार-चढ़ाव भरा बना हुआ है. मंगलवार शाम को अचानक आए तेज आंधी-तूफान के कारण तापमान में आंशिक गिरावट जरूर दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज 10 जून को दिल्ली के आसमान में आंशिक रूप से बादलों का डेरा रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. हालांकि, 11 और 12 जून को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के सीधे प्रभाव से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.

पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, बठिंडा, गुरदासपुर और पठानकोट जिलों में 11 से 15 जून के बीच मौसम अत्यधिक खराब रह सकता है, जहाँ 11-12 जून को विशेष रूप से वज्रपात (बिजली गिरने) और ओलावृष्टि का अलर्ट दिया गया है.

उत्तर प्रदेश: एक तरफ आंधी-बारिश तो दूसरी तरफ लू (Heatwave) का प्रकोप

उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम के दो विपरीत रूप एक साथ देखने को मिल रहे हैं. मौसम विभाग ने आज 10 जून को राज्य के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आगरा, फिरोजाबाद और एटा जिलों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी आने की चेतावनी जारी की है. इसके विपरीत, राज्य के दक्षिणी और बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों जैसे प्रयागराज, कौशांबी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन और ललितपुर में तीव्र लू (Heatwave) का अलर्ट बरकरार रखा गया है.

यूपी में भी कल, 11 जून से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम पूरी तरह से पलटी मारेगा. 11 जून से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ मानसूनी और प्री-मानसूनी बौछारें पड़ेंगी, जिस दौरान हवाओं की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पश्चिमी यूपी में 12 जून को ओलों की बौछार होने की भी संभावना जताई गई है.

बिहार और राजस्थान में भी दिखेगा मौसमी सिस्टम का असर

बिहार के मौसम की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा के कुछ स्थानों पर बारिश के अनुकूल परिस्थितियां बन चुकी हैं. आईएमडी ने 11 और 12 जून को बिहार के कई जिलों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले 4-5 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आधिकारिक तौर पर बिहार में प्रवेश करने की उम्मीद है.

वहीं, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर और सीकर जिलों में आज 10 जून को कई मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप बना रहेगा. हालांकि, यहाँ भी 11 से 15 जून के बीच धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे मरुभूमि के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी.

मुंबई का मौसम आज, 10 जून

दिल्ली का मौसम आज, 10 जून

चेन्नई का मौसम आज, 10 जून

बेंगलुरु का मौसम आज, 10 जून

हैदराबाद का मौसम आज, 10 जून

कोलकाता का मौसम आज, 10 जून

शिमला का मौसम आज, 10 जून

हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड के भीतर 10 से 15 जून तक लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं, जहाँ देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में 11-12 जून को 70 किमी/घंटे की आंधी के साथ भारी ओलावृष्टि का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में 10 जून को मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 11-12 जून को वहाँ भी ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी दी गई है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में भी 11-12 जून को मौसम के गंभीर रूप से खराब रहने का अनुमान है.