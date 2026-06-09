Weather Forecast Today, June 9, 2026: दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत 15 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD से जानें देश में आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast Today, June 9, 2026: देशभर में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 9 जून को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित देश के 15 राज्यों में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस दौरान कुछ राज्यों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस बदलाव से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी-बारिश की संभावना

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (NCR) में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज धूल भरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान हवा के झोंके 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, June 5, 2026: देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज; कहीं आंधी-बारिश का अलर्ट, तो कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप, जानें आज का लाइव अपडेट

दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी.

मुंबई में मानसून की दस्तक, 'येलो अलर्ट' जारी

महाराष्ट्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके मद्देनजर आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए आज 'येलो अलर्ट' जारी किया है. मुंबई और ठाणे में बिजली कड़कने के साथ-साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

पड़ोसी जिले रायगढ़ में मौसम अधिक आक्रामक हो सकता है, जहां 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई गई है. वहीं पालघर में दिनभर मौसम गर्म और उमस भरा रहने के बाद दोपहर या शाम को गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

हैदराबाद और दक्षिण भारत का हाल

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है. दक्षिण भारत में मानसून पहले ही प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार वर्षा हो रही है. मौसम विभाग ने मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि समुद्र में तेज लहरें उठने की संभावना है.

इन 15 राज्यों के लिए विशेष चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और केरल में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है.

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बिजली गिरने (वज्रपात) की घटनाओं को लेकर भी प्रशासन को अलर्ट किया गया है, क्योंकि इस तेज आंधी और बारिश के कारण फसलों तथा कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है.