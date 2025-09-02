VIDEO: चालान काटा और रसीद नहीं दी? Gurugram में ट्रैफिक पुलिस ने Japanese Tourist से ली रिश्वत, हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये वसूला

Photo- @sunny_panday_/X

Gurugram Japanese Tourist Fined: सोशल मीडिया पर गुरुग्राम का एक वीडियो वायरल (Gurugram Police) हो रहा है, जिसमें एक जापानी पर्यटक (Japanese Tourists) को पुलिस द्वारा हेलमेट न पहनने पर जुर्माना लगाते हुए दिखाया गया है. वीडियो में पीछे बैठे पर्यटक से 1000 रुपये नकद मांगे गए. जापानी पर्यटक ने खुद इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना."

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला स्कूटर चला रही है और एक जापानी पर्यटक पीछे बैठा है. दोनों को पुलिस ने रोका और पीछे बैठे यात्री से हेलमेट ना पहनने का कारण पूछा. इसके बाद उनसे एक हजार रुपये का फाइन भरने के लिए कहा.

ये भी पढें: VIDEO: गुरुग्राम में महाजाम! भारी बारिश से NH-48 पर गाड़ियों की अंतहीन कतार, सड़क पर दिखा ‘Light and Sound Show’ का नजारा

गुरुग्राम में जापानी पर्यटक को हेलमेट न पहनने पर दी गई ₹1000 की जुर्माना

This matter has been forwarded to concerned authority for necessary action. — Gurugram Police (@gurgaonpolice) September 1, 2025

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी (Traffic Police Officer) कहता है कि उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और पूछता है, "क्या आप यहां भुगतान कर सकते हैं या अदालत में भुगतान करना पसंद करेंगे?"

जापानी पर्यटक ने जवाब दिया, "क्या मैं वीजा या टच पे से भुगतान कर सकता हूं?" ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अंत में, वीडियो में दिख रही पुलिस ने पर्यटकों से 1000 रुपये नकद (Gurugram Police Taking Bribe) लेकर उन्हें जाने दिया, और कोई रसीद भी नहीं दी.

क्या गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत लिया?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, ''गुरुग्राम पुलिस ने जापानी पर्यटक से रिश्वत लिए. उन्होंने बिना रसीद दिए उनसे 1000 रुपये ले लिए. ये लोग भारत की छवि खराब कर रहे हैं. इनका वेतन इनके लिए पर्याप्त क्यों नहीं है?'' दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि विदेशी पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प क्यों उपलब्ध नहीं है, खासकर जब जुर्माने की राशि नकद में लेना अनिवार्य है.

हालांकि, कई लोग पुलिस की कार्रवाई को नियमों के अनुसार सही मान रहे हैं, तो कुछ ने इसे असुविधाजनक और अव्यवस्थित बताया.

गुरुग्राम पुलिस की प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो पर गुरुग्राम पुलिस की प्रतिक्रिया भी आ गई है. इसमें कहा गया कि मामला संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके. पुलिस ने यह भी कहा कि यातायात नियमों का पालन सभी लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वे स्थानीय हों या विदेशी पर्यटक.

यह घटना एक बार फिर गुरुग्राम में यातायात (Gurgaon Traffic)नियमों और पर्यटकों के अनुभव पर प्रकाश डालने वाला साबित हुई है.