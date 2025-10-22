Kal Ka Mausam, 23 October: उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट, जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में रात के समय हल्की ठंडक महसूस की जा रही है तो कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी राज्यों में ठंडक बढ़ने लगी है और दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी है. मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना है, वहीं उत्तर भारत में हल्का कोहरा और बादल छाए रह सकते हैं. आइए जानते हैं देशभर में मौसम का हाल कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-NCR

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसी वजह से प्रशासन ने ग्रैप-2 चरण लागू कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय हल्का कोहरा रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 25 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि, अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा. कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है. 23 अक्टूबर को कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. इसके अलावा बिजली और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जबकि 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है. पर्वतीय इलाकों में हल्की फुहार का अनुमान है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण भारत में दो सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय हैं एक दक्षिण-पूर्व अरब सागर में और दूसरा दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में. इसके चलते तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है. केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान है. कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.