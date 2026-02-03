Weather Forecast Today, February 3: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश का अलर्ट; जानें दिल्ली-मुंबई समेत महानगरों का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, February 3: देश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने सोमवार को बताया कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से आज, 3 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश (Rain) और बर्फबारी (Snow Fall) की संभावना है. इसके साथ ही, इससे सटे मैदानी और मध्य भारत के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश देखी जा सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, February 2: पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश, दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश) में अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बर्फबारी और बारिश हो सकती है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज 3 मिमी बारिश की संभावना जताई गई है.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज 3 मिमी बारिश की संभावना जताई गई है. मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज सुबह और रात के समय घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. उत्तर प्रदेश में कोहरे का यह असर 5 फरवरी तक बना रह सकता है.

मुंबई का मौसम आज, 3 फरवरी

दिल्ली का मौसम आज, 3 फरवरी

चेन्नई का मौसम आज, 3 फरवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 3 फरवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 3 फरवरी

कोलकाता का मौसम आज, 3 फरवरी

शिमला का मौसम आज, 3 फरवरी

दिल्ली और मुंबई समेत महानगरों का हाल

देश के प्रमुख महानगरों में आज का मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहने वाला है. मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) और आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक:

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु: इन चारों महानगरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

इन चारों महानगरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. कोलकाता और हैदराबाद: इन शहरों के लिए भी फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी (Warning) जारी नहीं की गई है, यहाँ मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा.

पृष्ठभूमि और प्रभाव

फरवरी के शुरुआती हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना उत्तर भारत में तापमान में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है. घने कोहरे के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में दृश्यता (Visibility) कम होने से यातायात प्रभावित होने की संभावना है. हालांकि, दक्षिण और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है.