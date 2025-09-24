Kal Ka Mausam, 25 September: उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में जारी रहेगी बारिश

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 25 September: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से मानसून लौट चुका है. अगले 2-3 दिनों में और इलाकों से भी मानसून विदा लेने वाला है. हालांकि, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा.

बात करें कल यानी बुधवार 25 सितंबर के मौसम की तो उत्तर भारत में जहां उमस भरी गर्मी परेशान करेगी तो वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आइये जानते हैं कल देशभर में कैसा रहेगा मौसम.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली में कल 25 सितंबर को आसमान साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सिअस रहने का अनुमान है. 26 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 27 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

पिछले दिनों बारिश न होने से गर्मी और उमस बढ़ी है. पूर्वी यूपी व बुंदेलखंड में हल्की बारिश की संभावना है. राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में भी बारिश का कहर थम गया है. इन दिनों तेज धूप गर्मी का एहसास करा रही है. गुरुवार को शुष्क और उमस भरा मौसम बने रहने का अनुमान.

कल का मौसम बिहार

मानसून की विदाई के चलते राज्य में उमस भरी गर्मी हो रही है. कल प्रदेश में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी. 28 और 30 सितंबर को गरज के साथ हल्की बारिश की संभवना है.

कल का मौसम ओडिशा और छत्तीसगढ़

ओडिशा में 27 सितंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना. वहीं छत्तीसगढ़ में 25 सितंबर को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कल उमस भरा मौसम रहेगा. अगले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

IMD के अनुसार, उत्तरी ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के आसार हैं.

कल का मौसम महाराष्ट्र

पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे मराठवाड़ा में अब संकट और गहराने की आशंका है. अगले पांच दिनों यानी 25 सितंबर से 29 सितंबर तक राज्य और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके साथ ही चक्रवाती स्थिति के कारण राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने गुजरात में अगले सात दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी की है. दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान है. कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश का अनुमान है. राज्य में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय होने से बारिश के आसार हैं.