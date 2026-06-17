Vrindavan ISKCON Temple: वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में दर्दनाक हादसा; नगर निगम के मिस्ट कूलर में उतरा करंट, एमपी के 21 वर्षीय श्रद्धालु की मौत

इस्कॉन मंदिर के पास कथित तौर पर करंट लगने से भक्त की मौत (Photo Credits: X/@PayallSingh13)

मथुरा/वृंदावन, 17 जून: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल वृंदावन (Vrindavan) से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां के प्रतिष्ठित इस्कॉन (ISKCON) मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगे पानी की फुहार छोड़ने वाले एक 'मिस्ट कूलर' में अचानक करंट उतर आया. इस विद्युत करंट की चपेट में आने से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से दर्शन करने आए 21 वर्षीय युवा श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान अभिज्ञान गुप्ता के रूप में हुई है, जो अपने पिता अनिल कुमार गुप्ता के साथ ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन आया था. इस वीभत्स हादसे का एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी रखरखाव की पोल खोल दी है. यह भी पढ़ें: Meerut Viral Video: मेरठ में खौफनाक वारदात; शादी के रास्ते में रोड़ा बना तो HDFC बैंक मैनेजर ने प्रेमिका के 7 साल के बेटे को गंगनहर में फेंका, CCTV से खुला राज

जूताघर के पास हाथ धोते समय हुआ हादसा

स्थानीय पुलिस और चश्मदीदों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सोमवार (15 जून) की सुबह करीब साढ़े दस बजे इस्कॉन मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप बने जूताघर (Shoe Stand) के पास हुआ. भीषण गर्मी को देखते हुए मथुरा-वृंदावन नगर निगम द्वारा श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए वहां पानी की फुहार फेंकने वाला मिस्ट कूलर (Water-Spray Cooler) स्थापित किया गया था.

पिता और पुत्र दोनों जूताघर में अपनी चप्पलें उतार रहे थे. इसी दौरान अभिज्ञान पास ही लगी पानी की टंकी और कूलर के संपर्क में आ गया और उसमें आ रहे तेज करंट ने उसे जकड़ लिया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाकी श्रद्धालु सामान्य रूप से आ-जा रहे थे, तभी अचानक कूलर के लोहे के ढांचे को छूते ही अभिज्ञान छटपटाने लगा और उसका संतुलन बिगड़ गया.

इस्कॉन मंदिर के पास कथित तौर पर करंट लगने से एक श्रद्धालु की मौत

बचाने दौड़े पिता को भी लगा झटका, अस्पताल में मृत घोषित

अभिज्ञान को करंट की चपेट में देखकर उसके पिता अनिल कुमार गुप्ता ने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे उन्हें भी बिजली का जोरदार झटका लगा. आसपास मौजूद अन्य श्रद्धालु और दुकानदार शुरुआत में करंट के डर से युवक को छूने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जल्द ही लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे किसी तरह अलग किया. तब तक अभिज्ञान अचेत होकर जमीन पर गिर चुका था.

स्थानीय निवासी और मंदिर के सुरक्षाकर्मी तुरंत बेसुध अभिज्ञान को लेकर नजदीकी जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे. हालांकि, डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे 'डेड ऑन अराइवल' (अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत) घोषित कर दिया. अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के डॉक्टर ने बताया, "मरीज को जब लाया गया था, तब उसके शरीर में जीवन का कोई लक्षण नहीं था. उसकी धड़कनें पूरी तरह रुक चुकी थीं और आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं. डॉक्टरों की टीम ने उसे सीपीआर (CPR) और जरूरी दवाएं देकर होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कोई सफलता नहीं मिली."

नगर निगम और ठेकेदार की लापरवाही पर फूटा गुस्सा

इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय निवासियों और तीर्थयात्रियों में नगर निगम के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मिस्ट कूलर के खराब रखरखाव (Inadequate Maintenance) और बिजली की तारों की सही अर्थिंग न होने की वजह से पूरी लोहे की बॉडी में करंट फैल गया था.

मथुरा के नगर आयुक्त जगप्रवेश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महाप्रबंधक मोहम्मद अनवर ख्वाजा को जांच सौंपी थी. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कूलर में करंट आने और संबंधित ठेकेदार संदीप कुमार अग्रवाल की घोर लापरवाही की पुष्टि हुई है. नगर निगम की ओर से लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे दी गई है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.