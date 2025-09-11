VIDEO: कोयंबटूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्था, व्हीलचेयर न मिलने पर पिता को घसीटकर ले जाने पर मजबूर बेटा; देखें झकझोर देने वाला वीडियो

(Photo Credits Twitter)

Coimbatore Govt Medical College Video: कोयंबटूर से एक झकझोर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (सीएमसीएच) की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है. वीडियो में एक युवक अपने बुजुर्ग पिता को अस्पताल की ओर ले जाने के लिए व्हीलचेयर मांगता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई जाती. मजबूर होकर वह अपने पिता को ज़मीन पर घसीटते हुए अस्पताल परिसर में ले जाता है.

युवक का आरोप

मधुमेह से पीड़ित इस मरीज को इस हफ्ते की शुरुआत में उनके बेटे कालिदास अस्पताल लाए थे. कालिदास का आरोप है कि जब उन्होंने व्हीलचेयर के लिए अस्पताल स्टाफ से संपर्क किया, तो स्टाफ ने व्हीलचेयर देने से पहले पैसे की मांग की. मदद न मिलने पर, उन्हें अपने पिता को परिसर में घसीटते हुए ले जाना पड़ा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग गुस्से में हैं. लोगों की मांग है कि सरकारी अस्पताल के खिलाफ मामले में कार्रवाई होगी. उत्तराखंड के हल्द्वानी में मानवता शर्मसार! एंबुलेंस के लिए नहीं थे पैसे तो बहन ने भाई के शव को बोलेरो की छत पर बांधकर घर ले जाने पर हुई मजबूर

पिता को घसीटता बेटे का वीडियो

अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद, कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (CMC Hospital) की डीन डॉ. गीतांजलि ने स्वीकार किया कि अस्पताल में व्हीलचेयर की कमी है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि स्टाफ द्वारा मरीजों से पैसे मांगने का कोई प्रमाण नहीं मिला है.

सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति कोई नई बात नहीं

यह पहला मामला नहीं है जब सरकारी अस्पतालों की ऐसी बदहाल स्थिति उजागर हुई हो. इससे पहले भी कई बार अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में गंभीर चूक की खबरें आई हैं. इनमें कभी-कभी मौत के बाद भी शवों को एम्बुलेंस न मिल पाने जैसे मामले शामिल हैं, जिसके कारण परिवारों को मजबूर होकर शव को हाथों में लेकर या अन्य साधनों से ले जाना पड़ा है.