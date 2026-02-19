Punjabi Wedding Video: पंजाबी शादी में दूल्हा-दुल्हन पर 'नोटों की बारिश' का सच, क्या वाकई उड़ाए गए 8 करोड़ रुपये? परिवार से जानें वायरल वीडियो की हकीकत

(Photo Credits IndiaToday )

Punjabi Wedding Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों बैंड-बाजा और बारात के साथ-साथ 'करोड़ों की बारिश' का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो में एक भव्य पंजाबी शादी के दौरान दूल्हा-दुल्हन पर फूलों की जगह नोटों की बौछार होती नजर आ रही है. वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होते ही यह दावा किया जाने लगा कि इस शादी में करीब आठ करोड़ रुपये कैश उड़ाए गए हैं. इस खबर ने नेटिजंस को हैरान कर दिया है, लेकिन अब इस मामले में दूल्हे के परिवार का बयान सामने आया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक आलीशान स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन डांस करते नजर आ रहे हैं. जश्न के दौरान आसपास मौजूद लोग उन पर नोटों के बंडल उड़ा रहे हैं. वीडियो की भव्यता और नोटों की तादाद को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे '8 करोड़ की बारिश' का नाम दे दिया. कई लोगों ने इसे शान-ओ-शौकत की नुमाइश बताते हुए आलोचना भी की. यह भी पढ़े: 24-Carat Gold Biscuit: सऊदी अरब की शादी में मेहमानों को बांटे गए ’24 कैरेट सोने के बिस्कुट’? वायरल वीडियो का चौंकाने वाला सच आया सामने

देखें नोट उड़ाने का वीडियो

A Punjabi wedding video has gone viral with claims that the groom's family showered the bride with Rs 8.5 crore in cash, turning the celebration into a grand cash party. However, the claim is false. According to the event manager and the DJ, the total amount collected was around… pic.twitter.com/b82NBV1wZE — IndiaToday (@IndiaToday) February 18, 2026

दूल्हे के भाई ने बताया असली सच

दावों के बढ़ते ही दूल्हे के भाई, सिकंदर सिंह ने इस पर अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी में पैसों की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन 8 करोड़ रुपये की बात पूरी तरह गलत है. सिकंदर के अनुसार, उड़ाए गए पैसे लगभग 2 लाख रुपये के करीब थे. उन्होंने बताया कि उनके भाई ऑस्ट्रेलिया में ट्रक का कारोबार करते हैं और यह शादी 14 फरवरी को धूमधाम से संपन्न हुई थी.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

भले ही परिवार ने 8 करोड़ के दावे को खारिज कर दिया हो, लेकिन लाखों रुपये उड़ाने के इस तरीके पर इंटरनेट यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं. कुछ लोग इसे पंजाबी संस्कृति के जश्न का हिस्सा मान रहे हैं, तो वहीं कई अन्य लोग इसे धन का दिखावा बताकर फिजूलखर्ची करार दे रहे हैं.

विवाद और सुरक्षा का मुद्दा

अक्सर ऐसी शादियों में भारी मात्रा में नकदी उड़ाने से सुरक्षा संबंधी खतरे भी बढ़ जाते हैं. पुलिस और प्रशासन समय-समय पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह के प्रदर्शन न करने की सलाह देते हैं. हालांकि, इस विशेष मामले में अभी तक किसी कानूनी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है. परिवार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई रकम पर यकीन न करें.