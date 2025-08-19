VIDEO: मुंबई में भारी बारिश के बीच डिप्टी सीएम शिंदे ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, बोले; 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया
(Photo Credits PTI)

DCM Eknath Shinde on Mumbai Rains: मुंबई में बीते चार दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है.भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं और सड़क यातायात भी बुरी तरह बाधित हुआ है. लगातार हो रही बारिश से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है. मंगलवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायज़ा लिया.

350 लोगों को किया गया  रेस्क्यू

मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया, "सभी संबंधित अधिकारी फील्ड में तैनात हैं ताकि ज़रूरतमंदों को तुरंत मदद मिल सके. NDRF की टीमें सक्रिय रूप से राहत कार्यों में लगी हुई हैं. अब तक 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जहां उनके खाने-पीने और रहने की पूरी व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही, जरूरतमंदों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं ताकि उन्हें आवश्यक इलाज मिल सके. यह भी पढ़े: Mumbai Rains: जलभराव में फंसी स्कूल बस, बच्चों को बचाने उतरी मुंबई पुलिस; देखें Video

 डिप्टी सीएम शिंदे ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा

 डिप्टी सीएम शिंदे का दौरे का वीडियो

मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी दी अपडेट

इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बारिश की स्थिति को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा, "शहर में अब तक लगभग 300 मिमी बारिश हो चुकी है. मीठी नदी का जलस्तर पहले बढ़ा था, जिससे जलभराव की स्थिति बनी, लेकिन अब जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है.उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राहत कार्य लगातार जारी हैं.

IMD का रेड अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के कोकण तथा घाट क्षेत्रों के लिए 19 अगस्त को रेड अलर्ट जारी किया है. स्थिति को संभालने के लिए SDRF और NDRF की टीमें सक्रिय रूप से तैनात हैं और राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें। इसके अलावा, मंगलवार को एहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, और परिवहन सेवाएं भी सीमित रूप से संचालित हो रही हैं.