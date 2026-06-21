Uttarakhand Cop Dies: जिम में वर्कआउट के दौरान पुलिस अधिकारी अचानक बेहोश, अस्पताल ले जाते समय मौत; हार्ट अटैक की आशंका; VIDEO
Cop Collapses and Dies

Uttarakhand Cop Dies:  उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में तैनात 38 वर्षीय पुलिस अधिकारी गिरीश भट्ट की शुक्रवार को एक जिम में वर्कआउट करने के दौरान अचानक मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कसरत करते समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह फर्श पर गिर पड़े. जिम में मौजूद लोग उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि मौत की प्राथमिक वजह कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा हो सकती है, लेकिन सटीक कारणों की पुष्टि विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.

जिम के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत

मृतक अधिकारी की पहचान गिरीश भट्ट के रूप में हुई है, जो बनबसा के रहने वाले थे और चंपावत एसओजी यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे थे. चंपावत की पुलिस अधीक्षक (SP) रेखा यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है.  यह भी पढ़े: छत्रपति संभाजीनगर: प्रसिद्ध इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर अरुण तुपे का निधन, संदिग्ध हार्ट अटैक से मौत की आशंका

सहकर्मियों के मुताबिक, गिरीश भट्ट रोजाना की तरह शुक्रवार को भी स्थानीय जिम में एक्सरसाइज करने गए थे. वर्कआउट के दौरान उन्हें अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई और वह अचेत होकर गिर पड़े. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी.

वर्कआउट के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत

अपनी कर्तव्यनिष्ठ सेवा के लिए जाने जाते थे

मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के निवासी गिरीश भट्ट काफी समय पहले बनबसा में आकर बस गए थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं. उनकी असमय मृत्यु की खबर से पूरे पुलिस महकमे, उनके परिवार और स्थानीय निवासियों में शोक की लहर दौड़ गई है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरीश भट्ट चंपावत एसओजी के सबसे कुशल, ऊर्जावान और समर्पित अधिकारियों में से एक थे. जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कई बड़े व महत्वपूर्ण पुलिस ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम देने में उनकी मुख्य भूमिका रही थी.

पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

पुलिस अधिकारी गिरीश भट्ट का अंतिम संस्कार बनबसा के शारदा घाट श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनके अंतिम संस्कार में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय व्यापारी संघ के सदस्य, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए. सभी ने दिवंगत अधिकारी को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

जिम में अचानक होने वाली मौतों पर फिर शुरू हुई चर्चा

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक के दावणगेरे में 26 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के बॉडीबिल्डर सुशील कुमार की भी जिम से लौटने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी. हालांकि इन दोनों मामलों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन बेहद कम उम्र और फिट दिखने वाले लोगों में हैवी वर्कआउट के दौरान या उसके तुरंत बाद होने वाली इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी ने एक बार फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है.