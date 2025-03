Tulsi Gabbard India Visit: अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड दिल्ली पहुंची, भारत आने वाली ट्रंप प्रशासन की पहली शीर्ष अधिकारी

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (Director of National Intelligence) तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई हैं. वह भारत आने वाली डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की पहली शीर्ष अधिकारी हैं. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

तुलसी गबार्ड, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख सलाहकारों में से एक हैं, ने दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की है. इस दौरान दोनों देशों के बीच आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुआ है. तुलसी गबार्ड की यह यात्रा इस सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी और मजबूत होगी.

US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard has reached Delhi; She is the first top Trump admin official to be in India.

