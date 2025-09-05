समोसे न लाने पर पत्नी ने घरवालों को बुलाकर पति को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

Screengrab/X/@pawanks1997

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (Pilibhit) जिले से एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स को सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी और उसके परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ा क्योंकि वह घर के लिए समोसे नहीं ला पाया. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज करना पड़ा. आनंदपुर गांव के रहने वाले शिवम की शादी इसी साल संगीता नाम की युवती से हुई थी. 30 अगस्त को संगीता ने अपने पति से समोसे लाने के लिए कहा, लेकिन शिवम किसी कारणवश समोसे नहीं ला सका. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

पत्नी संगीता ने नाराज होकर अपने परिवार को मायके से बुला लिया और अगले दिन यानी 31 अगस्त को गांव में पंचायत बुलाई. पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि संगीता और उसके परिवार ने कथित तौर पर शिवम और उसके परिजनों की पिटाई कर दी.

पंचायत बुलाई और फिर हमला

वीडियो हुआ वायरल

इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई होती दिख रही है. वीडियो में चीख-पुकार और मारपीट के बीच कुछ लोग स्थिति संभालने की कोशिश करते भी नजर आते हैं.

पुलिस में शिकायत और केस दर्ज

शिवम की मां, विजय कुमारी ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. पुलिस ने जानकारी दी कि चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिनमें हत्या के प्रयास की धारा भी शामिल है.

पुलिस के मुताबिक, झगड़े में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.