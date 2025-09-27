Basti: प्राइवेट स्कूल में मधुमक्खियों ने किया हमला, 2 बच्चों की हुई मौत, स्टाफ और टीचर भी हुए घायल, बस्ती जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

Photo: Wikimedia Commons)

बस्ती, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बस्ती जिले (Basti District) में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक प्राइवेट स्कूल के छात्रों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. इया घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई. इस हादसे में कई बच्चे घायल हुए है तो वही स्टाफ भी घायल हुआ है. इस घटना के बाद मृतकों के परिवार में मातम फैल गया है. ये घटना जगदीशपुर गांव की एक स्कूल की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक़ जब बच्चों की छुट्टी हुई तो वे घर लौटने लगे और इसी दौरान मधुमक्खियों (Bees) के झुंड ने उनपर हमला कर दिया. इस हमले में 7 साल के आर्यन और 5 साल के सुशांत की मौत हो गई.

इस घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों में मातम फैल गया है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bee Attack in Meerut: मेरठ के सीसीएसयु कैंपस में मधुमक्खियों का हमला, 74 वर्षीय शख्स की हुई मौत, 100 से ज्यादा लोगों को काटा

स्कूल के बच्चों पर मधुमक्खियों ने किया हमला

कई बच्चे हमले में हुए घायल

इस हमले में दो मासूमों की मौत हो गई तो वही कई बच्चे और स्टाफ (Staff) भी घायल हो गया है. इस हमले के दौरान छात्र और शिक्षक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे. लेकिन मधुमक्खियों ने इनपर भी हमला कर दिया. इस घटना की जानकारी मिलते ही लोग पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया.

मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलते ही कप्तानगंज (Kaptanganj) के दरोगा आलोक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया और उन्हें परिजनों को सौंपकर अंतिम संस्कार किया. फिलहाल इस मामले की पूरी जांच चल रही है.