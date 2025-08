VIDEO: 'मैंने सुना है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ये अच्छा कदम है': अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्हें सुनने में आया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर यह खबर पक्की है, तो यह एक 'अच्छा कदम' है. ट्रंप का यह बयान तब आया है जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल और मिलिट्री का सामान खरीदने पर भारत के खिलाफ जुर्माना लगाने का फैसला किया था.

एक रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मुझे पता चला है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदने जा रहा है. मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं. यह एक अच्छा कदम है. देखते हैं क्या होता है....".

दूसरी तरफ, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी बात रखी है. मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को बाजार के हिसाब से और देश के हित को देखकर पूरा करता है. सरकार को इस बात की कोई खास जानकारी नहीं है कि भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाजार में जो उपलब्ध होता है और दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हैं. हमें किसी भी कंपनी के तेल रोकने की कोई विशेष जानकारी नहीं है.".

#WATCH | "I understand that India is no longer going to be buying oil from Russia. That's what I heard, I don't know if that's right or not. That is a good step. We will see what happens..." says, US President Donald Trump on a question by ANI, if he had a number in mind for the… pic.twitter.com/qAbGUkpE12

— ANI (@ANI) August 1, 2025