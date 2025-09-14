VIDEO: नवी मुंबई में एक्सीडेंट के बाद लापता हो गया था ट्रक ड्राइवर, पूर्व आईएएस Pooja Khedkar के घर से हुआ बरामद; समन जारी

Missing Truck Driver Rescued From Sacked IAS Officer Puja Khedkar's Pune Home (Photo- X)

Pune Truck Driver Kidnap Case: नवी मुंबई में एक सड़क दुर्घटना के बाद लापता हुए ट्रक ड्राइवर को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Ex IAS Pooja Khedkar) के पुणे स्थित घर से बरामद कर लिया गया है. इस मामले ने पहले से ही विवादों में घिरी पूजा खेडकर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. पुलिस (Pune Police) के अनुसार, ऐरोली सिग्नल पर एक मिक्सर ट्रक और कार की टक्कर हो गई थी. दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर प्रह्लाद कुमार (Truck Driver Prahlad Kumar) अचानक लापता हो गया. जांच में पता चला कि दुर्घटना के बाद कार सवार दो लोग ड्राइवर को जबरन अपनी कार में बिठाकर ले गए थे.

तलाशी के दौरान पुलिस को पता चला कि कार पुणे के चतुश्रृंगी इलाके में पूजा खेडकर के घर के बाहर खड़ी थी. पुलिस ने वहां छापा मारा और लापता ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर के घर से ट्रक ड्राइवर बरामद

Sacked IAS probationer Puja Khedkar's mother, Manorama, confronts police during rescue of kidnapped truck driver from her home. Constable: 'You're not opening doors, not cooperating.' Mentions 'IPS'—context unclear. #PujaKhedkar #ManoramaKhedkar #IAS #KidnappingCase pic.twitter.com/rHAssQfqZD — Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) September 14, 2025

जांच में बाधा डालने का आरोप

कार्रवाई के दौरान, पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर (Manorama Khedkar) ने पुलिस का विरोध किया और दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया. पुलिस का कहना है कि उन्होंने जांच में बाधा डाली और दुर्व्यवहार भी किया. इसी वजह से मनोरमा खेडकर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है.

सेवा से बर्खास्त हो चुकी हैं पूजा खेडकर

गौरतलब है कि पूजा खेडकर को पिछले साल ओबीसी और दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठाकर आईएएस बनने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. साथ ही, यूपीएससी (UPSC) ने उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया था.

पहले भी विवादों में आ चुकी हैं बर्खास्त IAS

मनोरमा खेडकर का नाम पहले भी विवादों में रहा है. पिछले साल एक वायरल वीडियो में वह जमीन विवाद के दौरान बंदूक लहराती नजर आई थीं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.