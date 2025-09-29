Kal Ka Mausam, 30 September: उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 30 September: भारत मौसम विभाग (IMD) ने 30 सितंबर 2025 के लिए मौसम का हाल जारी किया है. मानसून की वापसी के बाद दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया है. वहीं, महाराष्ट्र और गोवा में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. IMD के अनुसार, खंभात की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 2 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है. गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. आइये जानते हैं देशभर में कल मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी का प्रकोप रहा है, लेकिन अब मौसम में कुछ बदलाव की उम्मीद है. 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी संभव है. अधिकतम तापमान 33–37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24–26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

प्रदेश में दिन के समय तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. 29 और 30 सितंबर को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है. 2 अक्टूबर के बाद भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में मानसून की वापसी के बाद उमस भरी गर्मी बनी हुई है. 1 से 4 अक्टूबर के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश होने का अनुमान है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा. 4–5 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश के आसार हैं. पश्चिमी जिलों में तापमान सामान्य से 3–5 डिग्री अधिक रहने की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर में भी भारी बारिश का अलर्ट है. मराठवाड़ा और विदर्भ में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. खासकर दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है. कच्छ, जामनगर, राजकोट, अमरेली और गिर सोमनाथ में रेड अलर्ट और मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में येलो अलर्ट जारी किया गया है.