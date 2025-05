पाकिस्तान की गोलीबारी से LOC पर 3 निर्दोष भारतीय नागरिकों की मौत, एयर स्ट्राइक से बौखलाया पड़ोसी मुल्क

भारतीय सेना ने बताया है कि नियंत्रण रेखा (LoC) पर पाकिस्तान की ओर से की गई अंधाधुंध गोलीबारी और गोलाबारी में तीन निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई है. यह घटना पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर संघर्षविराम के उल्लंघन के तहत सामने आई है, जिससे सीमा पर तनाव गहरा गया है. भारतीय सेना ने इस घटना को न केवल एक मानवीय त्रासदी बताया है, बल्कि एक कायरतापूर्ण और गैर-उत्तेजित आक्रामकता का उदाहरण भी करार दिया है.

भारतीय सेना के मुताबिक, पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत स्थानीय ग्रामीणों को जान का खतरा हुआ. इस हमले में तीन नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पास के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सहायता दी जा रही है.

Three innocent civilians lost their lives in indiscriminate firing/shelling by Pakistan at LOC as it violates ceasefire: Indian Army

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 7, 2025