Kolkata Fatafat (Kolkata FF) August 04, 2025 Result: इंतजार खत्म! कोलकाता फटाफट लॉटरी का रिजल्ट जारी, देखें विनिंग नंबर

Kolkata Fatafat (Kolkata FF) August 04, 2025 Result Announced: कोलकाता में रहने वालों के बीच एक लॉटरी गेम बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, नाम है कोलकाता एफएफ फटाफट. आज, 04 अगस्त का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट kolkataff.in या kolkataff.tv पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस लॉटरी की सबसे खास बात ये है कि इसमें गेम्स बेहद फटाफट तरीके से होते हैं. रोजाना कुल 8 बाजियां होती हैं और हर बाजी के रिजल्ट अलग-अलग टाइम पर घोषित किए जाते हैं. रविवार को थोड़ा बदलाव होता है और सिर्फ 4 बाजियां होती हैं.

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM