लैंडिंग से 45 मिनट पहले हवा में ब्लास्ट हो गया प्लेन, 329 यात्रियों की हुई थी दर्दनाक मौत; 40 साल बाद फिर याद आया एयर इंडिया 'कनिष्क' बम धमाका

Air India 'Kanishka' Bomb Blast: 23 जून 1985 की तारीख भारतीय और कनाडाई इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में दर्ज है. इसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ‘कनिष्क’, जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 45 मिनट पहले हवा में ब्लास्ट हो गई. इस भीषण बम धमाके में फ्लाइट में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी. इन यात्रियों में ज़्यादातर कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक थे. ये अब तक की सबसे भयावह एविएशन त्रासदी है, जिसे कनाडा ने झेला है.

इसकी ज़िम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा पर डाली गई थी. माना जाता है कि ये हमला 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुई 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की प्रतिक्रिया में किया गया था.

On the 40th anniversary of Air India 182 ‘Kanishka’ bombing, we honour the memory of the 329 lives lost in one of the worst acts of terrorism.

A stark reminder of why the world must show zero tolerance towards terrorism and violent extremism.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 23, 2025