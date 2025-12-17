VIDEO: घर की छत से निकल रही थी बिजली की तारें, बच्चियों ने लगाई थी DM से हटाने की गुहार, संभल में मासूमों की रिक्वेस्ट पर पिघला प्रशासन

The girl requested the DM (Credit-@Wings4Youth)

Sambhal News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के संभल जिले (Sambhal) से सामने आया एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. वीडियो में दो नन्ही बच्चियां बेहद सरल शब्दों में जिला प्रशासन से मदद की अपील करती नजर आ रही हैं. बच्चियों की यह मासूम गुहार लोगों के दिल को छू गई.बच्चियों ने वीडियो के जरिए जिलाधिकारी (DM) डॉ. राजेन्द्र पेन्सिया से उनके घर के ऊपर से गुजर रही (High Tension Line) हटाने की मांग की.

उनका कहना है कि इन तारों की वजह से न तो वे खुलकर खेल पाती हैं और न ही परिवार मकान का निर्माण कर पा रहा है. बच्चियों के अनुसार यह लाइन पिछले करीब 15 वर्षों से बंद पड़ी है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Wings4Youth नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bihar: बंद क्लास की खिड़की में फंसी 7 साल के छात्र की गर्दन, ग्रामीणों ने तोड़कर बचाई जान; घटना का वीडियो वायरल

मासूम बच्ची ने लगाई डीएम से गुहार

सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हरकत में प्रशासन

जैसे ही यह वीडियो (Social Media) पर सामने आया, लोगों ने जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. मामला संज्ञान में आते ही संभल के (District Magistrate) ने बिजली विभाग को निर्देश दिए, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तार हटाने की प्रक्रिया शुरू की.

राहत मिलने पर बच्चियों ने जताया आभार

हाईटेंशन तार हटाए जाने के बाद दोनों बच्चियों ने एक नया वीडियो बनाकर (Administration) और (Electricity Department) का धन्यवाद किया. बच्चियों की खुशी और संतोष उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था.

सादगी और हिम्मत ने जीता लोगों का दिल

बच्चियों की मासूमियत और आत्मविश्वास की सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर सराहना की. हजारों लोगों ने इस वीडियो पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दीं और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की. कई यूजर्स ने इसे आम जनता की समस्याएं सुनने का एक प्रभावी माध्यम बताया.

15 साल से झेल रहा था परिवार खतरा

बच्चियों की मां पुष्पा राणा ने बताया कि उनके घर के ऊपर से (11 KV Line) पिछले 15 वर्षों से गुजर रही थी, जिससे परिवार को लगातार डर और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. वहीं, परिजनों का कहना है कि अब तार हटने से उन्हें बड़ी राहत मिली है.