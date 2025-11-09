Thane Dog Attack: ठाणे के दिवा में दो साल की बच्ची पर आवारा कुत्ते का हमला, वीडियो CCTV कैमरे में कैद; VIDEO

Thane Dog Attack: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के दिवा क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक दो वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. बताया गया है कि बच्ची अपने घर के बाहर एक अन्य बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी पीछे से एक भटका हुआ कुत्ता आया और उस पर हमला कर दिया.
कलवा सिविक अस्पताल में बच्ची का हुआ इलाज
हमले के दौरान कुत्ते ने बच्ची को गिरा दिया और गिरने के बाद लगातार उसे काटता रहा. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्ची को बचाया और उसे कलवा सिविक अस्पताल ले जाया गया. यह भी पढ़े: Dog Attack: बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने किया जानलेवा हमला, घायल मासूम को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट, हनमकोंडा जिले का वीडियो आया सामने: VIDEO
दिवा में दो साल की बच्ची पर आवारा कुत्तें का हमला
बच्ची की हालत स्थिर
बच्ची के पिता ने बताया कि उसके शरीर के कम से कम पांच स्थानों पर कुत्ते ने काटा था. फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है और डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं. यह घटना आवारा कुत्तों और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है.