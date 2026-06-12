Thane Water Cut: ठाणे में आज से 24 घंटे तक नहीं आएगा पानी, कई इलाके होंगे प्रभावित, देखें बंद रहने वाले क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

Water Cut

Thane Water Cut: ठाणे शहर के कई बड़े और प्रमुख रिहायशी इलाकों में आज यानी शुक्रवार, 12 जून की सुबह से अगले 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप रहेगी. ठाणे नगर निगम (TMC) ने घोषणा की है कि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा की जा रही मुख्य पानी की पाइपलाइन की इंटरकनेक्शन इंजीनियरिंग प्रक्रिया के कारण यह शटडाउन आवश्यक है. पानी की यह कटौती आज सुबह 9.00 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शनिवार, 13 जून की सुबह 9.00 बजे तक जारी रहेगी. स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से पहले से पानी जमा करने और इसका संभलकर उपयोग करने की अपील की है.

एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग अपग्रेड

ठाणे नगर निगम (TMC) के अनुसार, यह बुनियादी ढांचा कार्य वर्तमान में चल रहे आनंद नगर से साकेत एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट से सीधा जुड़ा हुआ है. इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य के चलते इंदिरा नगर जलाशय (Reservoir) को पानी की आपूर्ति करने वाली 813 मिमी व्यास की मौजूदा मुख्य पाइपलाइन का एक हिस्सा प्रभावित हो रहा था. यह भी पढ़े: Thane Water Cut: ठाणे में 24 घंटे की पानी कटौती; 4 जून से मुंब्रा, दिवा और कलवा सहित कई इलाकों में बंद रहेगी सप्लाई, टीएमसी ने जारी किया अलर्ट

इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने और नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए एमएमआरडीए ने 2.2 किलोमीटर के नियोजित हिस्से में से 800 मीटर की नई 900 मिमी व्यास वाली उच्च क्षमता वाली पाइपलाइन बिछाई है. तकनीकी टीमें इस 24 घंटे के शटडाउन का उपयोग इस नवनिर्मित हिस्से को शहर के मुख्य वितरण नेटवर्क से जोड़ने और पुरानी पाइपलाइन के प्रभावित हिस्से को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए कर रही हैं.

प्रभावित होने वाले प्रमुख इलाकों की सूची

पानी की इस कटौती के कारण शहर के कई बड़े आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित होंगे. ठाणे नगर निगम ने निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहने की पुष्टि की है.

इंदिरा नगर, साठे नगर, आंबेवाड़ी और दावले नगर.

सावरकर नगर और लोकमान्य नगर (पाड़ा नंबर 2, 3 और 4).

चैती नगर, परेरा नगर और झांजे नगर.

श्री नगर, किसान नगर, शिवटेकड़ी और शांति नगर.

कैलाश नगर, भाटवाड़ी, वरली पाड़ा और रूपादेवी पाड़ा.

राम नगर, सी.पी. तालाब क्षेत्र और येऊर क्षेत्र.

पानी शुरू होने के बाद भी कम दबाव की चेतावनी

हालांकि पानी की आपूर्ति शनिवार, 13 जून की सुबह से दोबारा बहाल कर दी जाएगी, लेकिन नगर निगम ने नागरिकों को आगाह किया है कि पूरे नेटवर्क को सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा.

प्रशासन के मुताबिक, सप्लाई शुरू होने के बाद भी प्रभावित इलाकों में अगले एक से दो दिनों तक कम दबाव (Low Pressure) से पानी मिल सकता है. नागरिक अधिकारियों ने जनता से सहयोग की अपील की है और वितरण प्रणाली के पूरी तरह सामान्य होने तक पानी का सीमित उपयोग करने का अनुरोध किया है.