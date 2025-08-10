Thane News: ठाणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई. चेकिंग के दौरान वाहन से 53 लाख रुपये मूल्य का गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त

(Photo Credits AI)

Thane News: ठाणे पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नारपोली टोल प्लाजा पर एक वाहन से 53 लाख रुपये मूल्य का गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किया है. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसके तहत पुलिस ने कर्नाटक में पंजीकृत एक वाहन को रोका और उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद बरामद किए, जिन्हें बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था.

अपराध शाखा की एक टीम ने जांच के दौरान पकड़ा

पुलिस निरीक्षक मिथुन भोईर ने बताया कि अपराध शाखा की एक टीम ने शुक्रवार को नारपोली टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई की. वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को गुटखा, पान मसाला और अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद मिले. पुलिस ने वाहन सहित सारा सामान जब्त कर लिया है. फिलहाल, पुलिस प्रतिबंधित गुटखा सप्लाई करने वाले गैंग का पता लगाने के लिए गहन जांच में जुट गई है. यह भी पढ़े: Thane News: मुंबई से सटे ठाणे में कुत्ते के भौंकने पर बवाल, नाराज पड़ोसी महिलाओं ने मालिक के घर पर बोला धावा, मारपीट के बाद केस दर्ज

मामले में केस दर्ज

मिथुन भोईर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने कर्नाटक के ट्रांसपोर्टर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है, और हम इस अवैध गुटखा सप्लाई गैंग के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.