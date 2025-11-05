Tamil Nadu: सीएम स्टालिन वेल्लोर में मिनी टाइडल पार्क और तिरुचेंगोडे में नए अस्पताल का करेंगे उद्घाटन

चेन्नई, 5 नवंबर : तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (M.K. Stalin) बुधवार को सचिवालय में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वे नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे और छात्रों को वजीफा बांटेंगे सबसे पहले, सीएम स्टालिन 14वें पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी और शुभंकर 'कांगेयान' का अनावरण करेंगे. यह आयोजन हॉकी इंडिया और तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर हो रहा है. इससे राज्य में हॉकी को बढ़ावा मिलेगा.

दूसरा बड़ा कार्यक्रम है तिरुचेंगोडे में नए सरकारी अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन. यह अस्पताल 23 करोड़ रुपए की लागत से बना है. इसमें मरीजों के लिए अतिरिक्त बिस्तरों की सुविधा जोड़ी गई है. इससे इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. तीसरे कार्यक्रम में सीएम हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के स्कूलों के छात्रों को बढ़ा हुआ वजीफा देंगे. इसमें 297 पूर्णकालिक और 66 अंशकालिक छात्र शामिल हैं. ये छात्र थेवराडिया और वेदगामा स्कूलों में पढ़ते हैं. इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई आसान होगी.

चौथा कार्यक्रम आईटी सेक्टर से जुड़ा है. सीएम वेल्लोर में मिनी टाइडल पार्क का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. यह पार्क 32 करोड़ रुपए में बना है और 600 आईटी पेशेवरों को नौकरी देगा. साथ ही, नमक्कल जिले के रासीपुरम में एक और मिनी टाइडल पार्क की नींव रखेंगे. यह 37 करोड़ रुपए का होगा और 600 लोगों को रोजगार देगा. ये सारे कार्यक्रम राज्य के विकास को गति देंगे. स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और रोजगार – हर क्षेत्र में सरकार सक्रिय है. सीएम स्टालिन का फोकस गांव-कस्बों तक सुविधाएं पहुंचाने पर है.

वेल्लोर और रासीपुरम में आईटी पार्क से युवाओं को घर के पास नौकरी मिलेगी. इससे पलायन रुकेगा. अस्पताल से ग्रामीणों को इलाज आसान होगा. हॉकी विश्व कप का शुभंकर अनावरण तमिलनाडु को खेल के नक्शे पर मजबूत करेगा. सरकार का दावा है कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी. जनता को जल्द फायदा मिलेगा. सीएम के इन कदमों से तमिलनाडु और मजबूत बनेगा.