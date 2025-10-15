Taloja Dog ​​Attack: नवी मुंबई के तलोजा में आवारा कुत्ते का आंतक, 20 मिनट में बच्चों समेत 5 लोगों पर हमला, दहशत में रहवासी; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Taloja Dog ​​Attack: मुंबई से सटे नवी मुंबई के तलोजा इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक पहले से ही बना हुआ है. लेकिन हाल ही में एक आवारा कुत्ते के हमले ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया. इस हमले से लोग डरे और सहमे हुए हैं. घटना शुक्रवार शाम करीब 7:15 से 7:35 के बीच की है, जब मात्र 20 मिनट में एक ही कुत्ते ने 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. हमले का शिकार बने लोगों में 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं. सबसे गंभीर हालत 3 साल के मुस्तफा अली की है, जिसका चेहरा बुरी तरह नोच दिया गया. बच्चे का ऊपरी होंठ लगभग फट गया है, जबकि नाक और माथे पर भी गहरे घाव आए हैं.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यह भयावह हमला सीसीटीवी में कैद हो गया और उसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चे को दरवाजे पर खड़ा दिखाया गया है, तभी अचानक कुत्ता उस पर झपट पड़ता है और उसे काटने लगता है. मोहल्ले के लोगों ने दौड़कर किसी तरह बच्चे को बचाया. यह भी पढ़े: MP Stray Dog ​​Attacks: मध्यप्रदेश के खरगोन में आवारा कुत्तों के हमले में दो साल की बच्ची की मौत

नवी मुंबई के तलोजा में आवारा कुत्ते का आंतक

a ferocious stray dog unleashed a rampage in Taloja Village Navi Mumbai, injuring five people—including four children—in a span of just 20 minutes.Among the victims was three-year-old Mustafa Ali, a resident of Mannat Ali, who suffered the most severe injuries when the dog mauled… pic.twitter.com/gQgFBDwH8G — NextMinute News (@nextminutenews7) October 14, 2025

बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी, अब भी हालत गंभीर

घायल मुस्तफा को पहले कमोठे के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, फिर उसे नायर अस्पताल (मुंबई) में रेफर किया गया, जहां प्लास्टिक सर्जरी कर उसकी हालत को स्थिर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे को गहरी चोटें आई हैं और अभी उसका इलाज जारी है.

बहन और पिता ने सुनाई आपबीती

मुस्तफा की 17 वर्षीय बहन शाज़िया शेख ने बताया, "हमने उस कुत्ते को पहले कभी नहीं देखा था। मुस्तफा दरवाजे पर ही खड़ा था और कुछ ही सेकेंड में वह लहूलुहान हो गया. पिता मोहम्मद सलीम ने कहा, "हमें कभी अंदाजा नहीं था कि हमारे घर के बाहर ऐसा हादसा हो सकता है. हम अब प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि कोई और बच्चा इसका शिकार न बने.

एक ही कुत्ते ने अन्य लोगों पर भी किया हमला

इस हमले के कुछ ही मिनट बाद उसी कुत्ते ने सात साल के ईसा गुलबर पर भी हमला किया, जिन्हें वाशी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सर्जरी की जरूरत बताई गई है। दो अन्य बच्चे मामूली जख्मी हुए हैं और एक वयस्क को हल्की चोटें आईं.

लोगों का प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता शाहजहां चौगुले ने कहा, "तलोजा में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा. हमने पहले भी शिकायत की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं.

पनवेल नगर निगम की कार्रवाई

हमलों के बाद पनवेल नगर निगम ने शनिवार को एक डॉग कैचिंग टीम भेजकर उक्त कुत्ते को पकड़ लिया. लेकिन लोगों का कहना है कि यह स्थायी समाधान नहीं है.

आंकड़े चौंकाने वाले

पनवेल में जनवरी से सितंबर 2025 के बीच करीब 6,000 डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं यानी हर दिन औसतन 22 केस. मार्च में कराए गए AI-आधारित सर्वे में 19,000 से अधिक आवारा कुत्ते और 5,000 बिल्लियां गिनी गई थीं. बावजूद इसके, केवल 72% ही वैक्सीनेशन पूरा हो पाया है.