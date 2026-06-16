Secret Marriage Turns Deadly In Bengaluru: बेंगलुरु में गुप्त शादी का खौफनाक अंत, सगाई की तैयारी की खबर मिलते ही युवक ने कथित तौर पर प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या की

Secret Marriage Turns Deadly In Bengaluru: एक साल पहले गुप्त रूप से शादी करने वाले 33 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोप है कि उसे पता चला था कि युवती के परिवार वाले उसकी दूसरी जगह सगाई कराने की तैयारी कर रहे हैं. हत्या के बाद आरोपी ने जहरीला पदार्थ खाकर पूरे मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की. यह घटना शनिवार को बेंगलुरु के बयादरहल्ली थाना क्षेत्र स्थित जी होसाहल्ली रोड पर हुई. मृतका की पहचान 22 वर्षीय भवानी एस के रूप में हुई है, जबकि आरोपी ऑटो चालक चंद्रशेखर को बेहोशी की हालत में बरामद कर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. Bengaluru Shocker: बेंगलुरु में शर्मनाक वारदात, मडिवाला में देर रात पार्टी के दौरान केरल की कॉलेज छात्रा से मोमो शॉप में रेप; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, दोनों ने करीब एक साल पहले परिवार की जानकारी के बिना गुप्त रूप से शादी की थी और साथ रह रहे थे. मामले का खुलासा तब हुआ जब भवानी की मौसी ने उसकी मां को बताया कि उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक युवक के साथ तस्वीर पोस्ट की है. इसके बाद भवानी के पिता ने उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. कई बार कॉल करने के बाद उन्होंने मकान मालिक से फ्लैट की जांच करने को कहा.

जब मकान मालिक मौके पर पहुंचा तो अंदर किसी की मौजूदगी का आभास हुआ, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस जब फ्लैट में दाखिल हुई तो वहां जहरीले पदार्थ की तेज गंध आ रही थी. भवानी मृत पाई गई, जबकि चंद्रशेखर बेहोश अवस्था में मिला. उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

जांच में सामने आया कि आरोपी ने शुरुआत में मामले को दोनों द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश के रूप में पेश करने का प्रयास किया था. हालांकि फॉरेंसिक जांच और प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि भवानी की मौत गला घोंटने से हुई है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने कौन सा जहरीला पदार्थ खाया था और घटनाक्रम का सटीक समय क्या था.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कुछ समय पहले भवानी को पता चला था कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा है और उसका छह साल का एक बच्चा भी है. इस खुलासे से आहत होकर उसने अपने परिवार को पूरी बात बता दी थी. इसके बाद परिवार ने उसके लिए दूसरे युवक की तलाश शुरू कर दी थी और अगले सप्ताह उसकी सगाई होने वाली थी.

पुलिस के मुताबिक, जब चंद्रशेखर को भवानी की होने वाली सगाई की जानकारी मिली तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. जांच में सामने आया है कि शनिवार को बहस के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर कहा, "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. या तो हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे." जब भवानी ने इसका विरोध किया तो उसने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोनों की शादी की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी. इसी पोस्ट को देखने के बाद परिवार वालों ने भवानी को फोन किया था, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखर का अस्पताल में इलाज कराया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों को पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत और कथित जहर सेवन से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.